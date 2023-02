Micah Parsons dá um tiro no Lions e na cidade de Detroit enquanto fala sobre o bloco comercial da NFL

Tele NFL offseason está em andamento e após o Super Bowlos fãs de futebol estão esperando pelo NFL combinar e o Draft da NFL de 2023 processo e a cobertura passa a continuar falando sobre a liga esportiva mais popular do Estados Unidos.

Micah Parsons entrou na conversa com o tweet de Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions

O Detroit Lions com certeza parece um time diferente desde que o técnico Dan Campbell chegou à franquia, enquanto muitos a princípio riram de sua coletiva de imprensa inaugural quando ele garantiu que seus jogadores iriam “arrancar as rótulas” de seus rivais, ele certamente mudou o cultura do time de uma forma que muitos gostariam de jogar para ele.

Uma das descobertas mais brilhantes dos Leões nos últimos anos foi o wide receiver Amon-Ra St. Brown, que emergiu como um líder de equipe e a primeira ameaça de passagem da equipe.

St. Brown recentemente tentou recluir o cornerback agente livre estrela Jalen Ramsey, dizendo que ele já jogou com QB Jared Goff antes, então ele deveria vir para a organização, algo que não caiu muito bem com Micah Parsons, que riu da ideia e expressou ninguém trocaria Los Angeles por Detroit.

“Jalen, se você pode ouvir isso, eu sei que você jogou com Goff antes. Detroit pode parecer um ponto de pouso, meu cara. Fale comigo, fale comigo.”

Jalen Ramsey respondeu ao pedido de Amon-Ra St. Brown

Ultimamente, tem havido muita conversa sobre o Los Angeles Rams querer deixar o cornerback Jalen Ramsey devido ao seu alto salário e impacto no cap, com seu dinheiro garantido fora do caminho, ele pode ser negociado ou totalmente cortado pela equipe.

Ramsey twittou que não falará sobre seu futuro, mas enviou lembranças a Goff e St. Brown, acrescentando que eles verão o que acontece.

“muito amor para @JaredGoff16 e @amonra_stbrown … dei o meu melhor para colocar vocês nos playoffs este ano. Não vou comentar sobre o meu futuro. Veremos”, ao lado de um emoji de risada chorando no final .