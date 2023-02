Michael Chandler acredita que a luta de Conor McGregor pode render 2 milhões de compras de PPV: ‘É muito possível’

Michael Chandler já fez parte de grandes lutas desde que entrou para o elenco do UFC, mas ele alcançará uma nova estratosfera com seu próximo confronto contra Conor McGregor.

O ex-campeão peso leve do Bellator se prepara para filmar a próxima temporada do O ultimo lutador oposto de McGregor, então os dois lutadores se enfrentarão em um confronto destinado a se tornar um dos cards mais esperados do ano. Na verdade, Chandler acredita que colocar seu estilo cheio de ação e amigo dos fãs contra McGregor – que é de longe a maior estrela da história do UFC – resultará na receita perfeita para muitas compras de pay-per-view.

“Se você olhar para os números, acho que 2 milhões [buys]não é apenas uma possibilidade, acho que é muito alcançável e muito alcançável ”, disse Chandler em A Hora do MMA.

Chandler já competia em um dos cartões mais vendidos da história quando estreou contra Dan Hooker na mesma noite em que McGregor enfrentou Dustin Poirier no UFC 257. Esse cartão supostamente vendeu 1,6 milhão de compras de pay-per-view, o segundo recorde tempo no UFC atrás apenas da luta de McGregor com Khabib Nurmagomedov que vendeu 2,4 milhões de compras no UFC 229.

Adicione a reputação de Chandler depois de ganhar quatro bônus pós-luta em cinco lutas com o UFC e ele espera que sua eventual luta com McGregor atraia muito interesse.

“É difícil para mim buzinar, mas acho que o que criei é um nível de intriga e mística que, quando apareço na noite da luta e a porta da gaiola se fecha, o inferno se abre e meu pé está no chão. gasolina”, disse Chandler. “Não vejo pedal de freio desde que assinei com a organização. Sinceramente, desde que comecei a lutar.

“É apenas continuou a construir e construir e construir. Então você olha por que essa luta foi feita, Conor sabe que vai fazer grandes números.

Chandler admite que tudo é um pouco surreal, especialmente considerando que ele assinou com o UFC há menos de três anos e já competiu em cinco transmissões pay-per-view, sem contar que foi considerado a Luta do Ano após sua batalha com Justin Gaethje e Nocaute do Ano por sua vitória sobre Tony Ferguson.

“É muito louco”, disse Chandler. “Lembro-me de estar do lado de fora olhando para dentro e sempre vendo esses grandes palcos e grandes oportunidades e grandes coisas que talvez estejam passando por mim. Estou muito feliz com a minha carreira e muito feliz com o caminho que trilhei. Estou muito feliz com a paciência que demonstrei. A estratégia que eu, minha gestão, meio que nos colocamos em cada grande decisão que tivemos que tomar.

“Mas é muito apropriado e muito irônico que Conor McGregor, que entrou no UFC e estava constantemente falando sobre o que estava acontecendo em sua mente e como ele manifestava as coisas, como ele via as coisas, como ele desejava que as coisas existissem – e agora nós veja o Conor que ele é hoje e ele fez todas essas coisas acontecerem por si mesmo. De encanador de bem-estar a quem Conor McGregor é agora. Eu realmente acredito que vi – não exatamente como isso acontecendo, mas palcos como este acontecendo, plataformas como esta acontecendo e notoriedade como esta acontecendo e bênçãos como esta acontecendo, já que eu nem tinha assinado com a organização.

A luta em si já terá muito interesse construído organicamente na promoção, mas Chandler também está feliz por passar dois meses filmando um reality show com McGregor, o que certamente atrairá ainda mais pessoas para vê-los jogar no octógono.

“Todo mundo está sintonizando”, disse Chandler. “Todo mundo está comprando o pay-per-view para aquela noite, aquele momento, aquela oportunidade, e você combina isso com a oportunidade de estar na rede ESPN por um mês e meio, dois meses, toda terça à noite ou o que quer que esteja acontecendo. para ser – as pessoas vão estar em sintonia e a tensão vai ser palpável e o acúmulo e preparação para isso, pode ser o maior pay-per-view que já vimos.

“Obviamente, sou um pensador positivo. Tenho esperança confiante de aparecer e construir essa coisa. Conor sabe construir coisas. Então, estamos prestes a nos divertir.