Michael Chandler prevê nocaute no segundo round para Conor McGregor: ‘Essa é a minha opinião sobre Mystic Mike’

Michael Chandler convocou uma luta contra Conor McGregor desde o dia em que assinou com o UFC e agora vai realizar seu desejo.

O ex-campeão dos leves do Bellator enfrentará McGregor enquanto treina O lutador final 31. Em seguida, eles se enfrentarão no que provavelmente será uma das maiores lutas de 2023, embora uma data e local exatos ainda não tenham sido determinados. Embora ainda haja muito tempo para eles entrarem juntos no octógono, Chandler já tem uma boa ideia do que esperar de McGregor.

“Conor e eu começamos extremamente rápido”, disse Chandler à ESPN. “Aquela porta da jaula se fecha, Bruce Buffer nos anuncia, aquele sino toca e nós dois tentamos nos encontrar no centro do octógono tentando fazer o outro dar um passo para trás primeiro.

“Conor mais em uma postura maior, mais ampla, ocupando mais espaço, para projetar aquele espírito dominador de si mesmo. Eu mais como um míssil vindo em sua direção, fazendo você sentir minha presença imediatamente, eu quero colocar minhas mãos em você.”

Enquanto ele elogia a defesa de McGregor – o superastro irlandês vai escorregar socos e, em seguida, desferir um contra-ataque empolgante – Chandler está totalmente confiante de que eventualmente acertará o alvo, e leva apenas um tiro para encerrar a luta.

“Se ele acertar um no botão, vai ser uma noite difícil para mim. Se eu acertar um no botão, vai ser uma noite difícil para ele, mas qual de nós pode fazer isso?” Chandler disse.

“Eu vou ficar na cara dele, fazê-lo dar um passo para trás imediatamente. Ele vai sentir a minha presença desde o início da luta e daí para onde a luta nos levar. Se eu quiser pegá-lo e colocá-lo no chão, posso pegá-lo e colocá-lo no chão e dar uma surra nele e conseguir uma finalização dessa forma. Acredito que derrote o Conor no segundo round. Essa é a minha versão de ‘Mystic Mike’, ainda este ano, quando for.”

No papel, Chandler parece ter uma grande vantagem com seu wrestling e grappling, mas idealmente esse não é o caminho para a vitória que ele preferiria. Essa é outra razão pela qual ele espera trocar bombas com McGregor até que uma delas caia.

“Eu sempre visualizo um grande overhand de direita ou um gancho de esquerda”, disse Chandler. “Essa é a tacada que eu realmente quero acertar todas as vezes, e essa é a tacada que vi derrubar caras tantas vezes na minha carreira, derrubar caras no treinamento, derrubar caras um milhão de vezes em minha mente.

“Eu acredito que eu o desgasto um pouco e acerto um figurão no segundo round e o derrubo.”

Antes de dar um único soco contra McGregor na gaiola, Chandler primeiro tem que lidar com ele por quase dois meses enquanto eles treinam em O ultimo lutador.

Isso dá a McGregor muito tempo para potencialmente derrotar Chandler por meio de uma guerra mental, uma arma enorme para “The Notorious” desde o primeiro dia em que assinou com o UFC em 2013.

Por mais confiante que pareça nos resultados de sua luta, Chandler nem tenta detalhar o que antecipa quando se trata do comportamento de McGregor, porque ele honestamente não tem ideia do que esperar.

“Não posso dizer o que vai acontecer, o que Conor vai mostrar”, disse Chandler. “Também vimos algumas versões diferentes de Conor e acho que Conor se adapta um pouco a si mesmo, sua personalidade e sua habilidade e vontade de se envolver nessas altercações verbais com base em seu oponente.

“Eu poderia trazer o pior dele que já vimos ou poderia trazer o empresário Conor mais abotoado. Não sabemos.

McGregor adotou uma abordagem mais amigável em algumas de suas lutas mais recentes, principalmente contra Donald “Cowboy” Cerrone e Dustin Poirier na revanche no UFC 257.

Depois de perder para Poirier por nocaute, McGregor se transformou em uma pessoa totalmente diferente antes da trilogia no UFC 264. Ele se tornou bastante pessoal em seus ataques, que incluíam várias mensagens feias dirigidas à esposa de Poirier.

De sua parte, Chandler diz que há absolutamente comentários que ele consideraria fora dos limites, mas não sabe se McGregor irá tão longe com ele ou não.

“Há uma linha que você não cruza absolutamente”, disse Chandler. “Quando um cara tem uma esposa, ele tem filhos, família, há uma linha que você não cruza, obviamente. É difícil para mim acreditar que Conor vai cruzar isso comigo, então novamente eu mesmo dizendo isso em uma entrevista provavelmente o encoraja, o seduz a possivelmente. Veremos.”

Se McGregor decidir seguir esse caminho, Chandler admite que isso pode desencadear uma briga antes que eles realmente se encontrem na gaiola ou talvez ele apenas resista à tempestade e não diga nada em troca. Uma coisa é certa, Chandler promete que está pronto para qualquer coisa que McGregor lance contra ele.

“Não tenho medo de ninguém – não tenho medo de Conor McGregor”, disse Chandler. “Não temo as altercações verbais. Não temo o fato de ele ser tão interessante para tanta gente porque se interessa e faz o dever de casa.

“Ele sabe muito sobre mim sem nenhum outro motivo, porque quer usar isso contra mim. Estou apenas animado com isso.