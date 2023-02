Michael Irvin abre processo contundente contra acusador de má conduta, buscando US$ 100 milhões

Michael Irwin entrou com um processo contundente de $ 100 milhões contra a mulher que acusou a lenda da NFL de má conduta, alegando que ele está sendo “encurralado” com falsas acusações que estão arruinando sua carreira.

A ação, obtida por Esportes TMZ foi arquivado na tarde de quinta-feira … depois que Irvin disse que o hotel onde ele estava hospedado elaborou um plano para transformá-lo na próxima vítima da “cultura do cancelamento” por algo que ele diz nunca ter acontecido.

De acordo com o processo, testemunhas apoiaram a alegação inicial de Irvin de que ele “trocou gentilezas casualmente” com a funcionária, “apertou a mão dela e foi para o quarto sozinho”.

No entanto, uma vez que Irvin e sua equipe ficaram sabendo das acusações, eles disseram que tentaram fornecer relatos de testemunhas ao hotel em um esforço para corrigir qualquer mal-entendido, mas dizem que o Renascimento se recusou a ouvir.

Na verdade, o processo acusa o gerente do hotel de relatar o suposto incidente à NFL “com a intenção de prejudicar esse relacionamento e cancelar [Irvin].”

O advogado do Hall da Fama nos disse… “Está claro que Michael é a última vítima de nossa cultura de cancelamento, onde tudo o que é preciso é uma acusação para arruinar a vida de uma pessoa. Michael espera limpar seu nome no tribunal e espera que o Tribunal de Justiça a opinião pública também verá a verdade aparecer.”

É claro que Irvin, de 56 anos, foi retirado da cobertura do Super Bowl da NFL Network depois que um funcionário do hotel reclamou do suposto comportamento de Michael durante uma breve interação na noite de segunda-feira.