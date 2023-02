Michael Irvin abre processo de US$ 100 milhões contra mulher que o acusou de má conduta

EUn resposta a uma reclamação sobre um desentendimento com uma mulher no saguão de um hotel no Arizona, Michael Irvin foi descartado de ESPNa cobertura do Super Bowl.

Michael Irvin não fará mais parte da rede Super Bowl LVII programação, de acordo com o Notícias da manhã de Dallas.

Irvin agora está reagindo processando aquela mulher não identificada por $ 100 milhõesn, de acordo com TMZ.

Michael Irvin resolve o problema com as próprias mãos

Irvin afirma que o hotel onde estava hospedado planejou um esquema para transformá-lo na próxima vítima da “cultura do cancelamento” por algo que ele afirma nunca ter acontecido. Irvin entrou com o processo na tarde de quinta-feira, de acordo com Esportes TMZ.

“Ações imprudentes e imprudentes podem ter consequências graves. A Marriott aparentemente não apreciou essas verdades simples quando, com pressa para o julgamento, seus funcionários e administração acusaram de forma imprecisa e inflamada o Sr. Irvin de má conduta na National Football League”, diz o processo.

O relatório afirma que o primeiro relato do funcionário de que Irvin “trocou gentilezas casualmente” com ela, “apertou a mão dela e foi para o quarto sozinho” foi apoiado por testemunhas.

No entanto, depois de aprender sobre as acusações, Irvin e sua equipe afirmam que fizeram um esforço para fornecer relatos de testemunhas ao Renaissance Hotel em um esforço para esclarecer qualquer mal-entendido, mas eles afirmam que o hotel se recusou a fazê-lo.

Será interessante observar o impacto que esse incidente terá na carreira de Irvin, porque ele é uma das personalidades esportivas mais queridas da televisão.