Michael Irvin afastado da cobertura do Super Bowl por má conduta com uma mulher no hotel

Ce vivemos em uma época em que qualquer comentário, gesto ou insinuação pode ser mal interpretado por qualquer um, mas se você tem um histórico de má conduta como o de lendários Michael Irvin, as coisas se complicam. Irvin não estará na cobertura da NFL Network sobre o Super Bowl por causa de uma denúncia feita por uma mulher que teve um encontro com ele no saguão de um hotel.

Irvin fica em apuros novamente

“Michael Irvin não fará parte da cobertura da semana do Super Bowl 2023 da NFL Network”, disse o porta-voz da NFL Network Alex Reithmiller. A razão é que uma mulher fez uma denúncia não especificada contra o ex- Dallas Cowboys receptor amplo.

Irvin contou seu lado da história na quarta-feira para 105.3 o Ventilador em Dallas na manhã de quarta-feira. “No domingo à noite, quando cheguei ao hotel, eles me perguntaram o que eu tinha feito e eu disse: ‘Fui direto para o quarto'”, disse Irvin.

“Mas acho que encontrei alguém no saguão. Conversei com alguém no saguão por um minuto e depois fui para o meu quarto. Quando cheguei lá, eles me disseram que precisavam me mudar para o hotel. Eu disse: ‘ Transferir-me para um hotel diferente para quê?

“Então eles me mudaram para um hotel diferente e eu disse: ‘O que está acontecendo, pessoal, o que está acontecendo, por que estamos mudando de hotel?

“Eles disseram: ‘Bem, você entrou ontem à noite e conversou com alguém.’ Eu disse: ‘Não falei com ninguém. Fui direto para o quarto’. E então eles mostraram na câmera que eu conversei com alguém. Falei com uma garota por um minuto. Não sei o que… eles não mostraram para mim. Eles me disseram. Eu não vi . Mas é por isso que eles me comoveram, porque eu acho que a menina disse que eu disse algo a ela naquele minuto que conversamos, e é por isso que eles me comoveram.

Ele admite ter bebido álcool antes do encontro

“É por isso que estou meio que me escondendo para esperar e ver como tudo funciona”, continuou Irvin. “Foi uma reunião de um minuto em algum lugar do saguão. Nem me lembro direito porque bebi alguns drinques, para falar a verdade.”

Segundo Irvin, a interação que teve com a mulher foi apenas um aperto de mão.

Ao longo de sua carreira, Irvin teve vários problemas legais por comportamento impróprio. Em 1996, ele foi acusado de agredir sexualmente uma líder de torcida do Cowboys, mas foi revelado que a história foi inventada.

No mesmo ano, ele foi preso em um quarto de hotel que continha dançarinas de topless e cocaína, e foi suspenso pelos primeiros cinco jogos da temporada.

Ele foi preso por posse de cocaína em 2001 e, em 2007, foi acusado de agressão sexual após um incidente em um cassino da Flórida.

Em todas as acusações que ele teve, nenhuma acusação foi feita contra ele.