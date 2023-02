Michael Irvin retirado da cobertura do Super Bowl da NFL Network após incidente com mulher

Michael Irwin não será mais um dos rostos da cobertura do Super Bowl da NFL Network nesta semana – o ex-astro do Dallas Cowboys, que se transformou em uma grande personalidade da TV, foi retirado de shows após um incidente que teve com uma mulher no Arizona na noite de domingo.

Irvin disse ao Notícias da manhã de Dallas o encontro aconteceu em um hotel em Glendale – o local do SB LVII deste fim de semana – depois que ele voltou para a propriedade após uma noite na cidade.

Irvin diz que falou com a mulher por cerca de 45 segundos no saguão – e descreveu tudo como uma interação quase totalmente não física.

A mulher, porém, de acordo com a DMN, lançou uma reclamação sobre as ações de Irvin – levando a NFLN a retirá-lo de sua cobertura na terça-feira.

Irvin diz que ficou “perplexo” com tudo isso – explicando ao jornal que foi uma conversa tão inócua que ele nem se lembrava dela.

“Quando voltei depois de sair … entrei no saguão e conversei com alguém”, disse Irvin. “Falei com essa garota. Não a conheço e conversei com ela por cerca de 45 segundos.”

“Nós apertamos as mãos. Então, eu saí. … Isso é tudo que eu sei.”

Ele acrescentou: “Eu realmente não me lembro dessa conversa, para dizer a verdade. Estávamos bebendo. Foi apenas uma conversa amigável. ‘E aí?’ Eu nem sei… Estou totalmente perplexo.”

Um executivo da NFL Network confirmou ao TMZ Sports Irvin não fará parte da cobertura SB da estação esta semana. Mas ainda não está claro o que a mulher alega que Irvin disse ou fez durante o encontro – já que Irvin negou veementemente qualquer irregularidade.

“Que lei eu quebrei?” Irvin disse de acordo com o Dallas Morning News. “Definitivamente não houve nada físico. … Sinceramente, foi tudo o que aconteceu. Ninguém estava no meu quarto. Foi uma conversa de 45 segundos no saguão, um aperto de mão e saímos. … Não sei. Não sei o que isso é, e está me deixando louco.”

Nick Sirianni derrubando a maior cidade esportiva da América bem na cara de Michael Irvin pic.twitter.com/80TjZFaDRW —Joe Pop (@JoePops_) 7 de fevereiro de 2023

