Michael Jordan: Seu jeito lindo e único de comemorar 60 anos de vida

A dias antes de mais uma edição do NBA All-Star Game acontece em Salt Lake City, o que ainda é de longe o maior jogador que já jogou um jogo de basquete, Michael Jordan, completará 60 anos. Ao invés de uma grande festa para comemorar a ocasião, o búfalos de Chicago lenda tem planos diferentes.

Jordan anunciou que, por ocasião de suas seis décadas de vida, decidiu doar US$ 10 milhões para o Fundação Faça um Desejo. O lendário #23 também dedicou uma mensagem para homenagear o trabalho dessa organização, da qual está próximo desde antes de conquistar seu primeiro campeonato da NBA, ou seja, desde 1989.

O incrível mural dedicado à carreira de Michael Jordan em ‘NBA 2K23’

Palavras de Michael Jordan em apoio à Make-A-Wish Foundation

“Não consigo pensar em um presente de aniversário melhor do que ver outras pessoas se juntarem a mim para apoiar a Make-A-Wish para que todas as crianças possam experimentar a magia de tendo seu desejo realizado“, disse Jordan. “Testemunhar sua força e resiliência durante um período tão difícil em suas vidas foi realmente uma inspiração.”

Michael Jordan conquistou seis campeonatos da NBA com os Bulls na década de 1990, mas sempre foi conhecido por sua colaboração com esta fundação que ajuda crianças com câncerentre outros grandes trabalhos de assistência social.

O que Michael Jordan faz hoje em dia?

Atualmente, MJ é o proprietário do Charlotte Hornetscom quem não conseguiu repetir o sucesso que teve como jogador, esta franquia nunca chegou perto de disputar um título e atualmente ocupa a penúltima colocação (14) da Conferência Leste com um péssimo recorde de 16-43, 25,5 jogos atrás do líder Boston Celtics.

Além de jogar pelo Bulls, Jordan também é lembrado por uma breve passagem como jogador do Washington Wizardscom quem se aposentou definitivamente em 2003.