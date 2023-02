Michael ‘Venom’ Page vs. Goiti Yamauchi adicionado ao Bellator 292

Michael “Venom” Page e Goiti Yamauchi têm sua primeira reserva de 2023 definida.

O Bellator anunciou na quarta-feira via comunicado à imprensa que os contendores dos meio-médios se enfrentarão na abertura do card principal do Bellator 292, que acontece no SAP Center em San Jose, Califórnia, no dia 10 de março.

Isso marca o retorno de Page à jaula do Bellator depois de ser autorizado a fazer uma luta sem luvas no BKFC contra Mike Perry em agosto passado. Em sua luta mais recente no MMA em maio de 2022, Page (20-2) perdeu na decisão dividida para Logan Storley em uma luta pelo campeonato interino dos meio-médios. Essa derrota quebrou uma seqüência de seis vitórias consecutivas para Page.

Yamauchi (28-5) teve uma campanha de sucesso em 2022, que terminou com um nocaute no segundo round sobre Neiman Gracie no Bellator 284. No mesmo ano, ele conquistou uma vitória por finalização no primeiro round sobre Levan Chokheli para melhorar seu recorde no Bellator para 14-4.

As seguintes lutas também foram oficialmente adicionadas ao card preliminar do Bellator 292:

Júlio Anglickas vs. Dovletzhan Yagshimuradov

Bobby Seronio III vs. Alberto Garcia

Henrique Barzola vs. Erik Pérez

Khalid Murtazaliev vs. Tony Johnson

Islam Mamedov vs. Shamil Nikaev

O Bellator 292 é encabeçado por dois cinturões do Grande Prêmio Mundial Peso Leve do Bellator, com o invicto Usman Nurmagomedov defendendo seu título contra o ex-campeão do UFC Benson Henderson no evento principal, e Tofiq Musayev enfrenta Alexander Shabliy em outra luta das quartas de final.