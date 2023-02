A Michaels é uma rede de lojas nos Estados Unidos que vende artesanatos apaixonantes, decoração de parede, molduras, flores, etc. Com mais de 1252 lojas, é o maior nome do segmento.

O Apple Pay é a opção de pagamento mais conveniente que ajuda os clientes a fazer transações rapidamente. Ele permite que os usuários façam pagamentos com segurança diretamente dos cartões sem carregá-los fisicamente.

Se você quiser ter todos os benefícios do Apple Pay e fazer pagamentos no Michaels e se perguntar: “Michaels aceita o Apple Pay em 2023?” Esta postagem é para você. Aqui, discutiremos a resposta e também ajudaremos você a ter uma ideia detalhada sobre o Apple Pay.

Michaels aceita o Apple Pay em 2023?

Todos os empresários conhecem a demanda por Apple Pay atualmente. A integração com o negócio certamente proporcionará aos clientes uma ótima opção para efetuar pagamentos rapidamente.

Muitas empresas não tinham o Apple Pay como uma de suas opções de pagamento no passado, mas atualmente disponibilizam o Apple Pay. A mesma coisa acontece com a Michaels, que não aceitava o Apple Pay antes de março de 2022, mas agora os clientes da Michaels podem fazer pagamentos facilmente usando o Apple Pay em suas lojas.

Portanto, se você está se perguntando se Micheales aceitará o Apple Pay ou não em 2023, a resposta simples é sim, você pode fazer pagamentos usando seu Apple Pay em seus pontos de venda.

Mas lembre-se que algumas de suas lojas podem não aceitá-lo como forma de pagamento. No entanto, com o tempo, espera-se que seja implementado em todas as suas lojas.

Se você está pensando em usar o Apple Pay em seu site ou aplicativo, saiba que a opção Apple Pay não está disponível lá.

Como configurar o Apple Pay para efetuar pagamentos na Michaels?

Você sabe que pode fazer pagamentos no Michaels usando o Apple Pay. Mas, para isso, você precisa configurá-lo se for usá-lo pela primeira vez.

As etapas são fáceis, mas se você não estiver familiarizado com tudo isso, precisará de um guia; portanto, para ajudá-lo, adicionei as etapas abaixo que você pode seguir.

No iPhone:

Primeiro, lance o Configurações aplicativo.

Selecione a opção Carteira e Apple Pay.

Em seguida, toque em Adicionar cartão .

Agora, clique Continuar .

É hora de selecionar o tipo de pagamento, então clique no sinal de adição no canto superior direito para adicionar um cartão de débito ou crédito.

Você pode digitalizar o cartão para permitir que ele busque automaticamente os detalhes ou inserir todos os detalhes manualmente.

No Apple Watch:

Abra o aplicativo Apple Watch no iPhone vinculado ao seu Apple Watch.

Em seguida, toque em Meu relógio .

Agora, selecione Carteira e Apple Pay .

Você verá um Adicionar botão ao lado do cartão vinculado ao seu Apple Pay; bata esse.

Se você deseja adicionar um novo cartão, clique no botão Adicionar cartão botão.

Como pagar usando o Apple Pay no Michaels?

Não é uma tarefa complicada usar o Apple Pay em qualquer loja, seja Michaels ou qualquer outra. Mas, se você nunca o usou antes, deve saber os passos exatos para usá-lo sem erros.

Portanto, compartilhei as etapas para fazer pagamentos usando o Apple Pay por meio do iPhone e do Apple Watch. Depois de seguir os passos e efetuar o pagamento algumas vezes, com certeza você vai se acostumar.

Através do iPhone:

Usar o Apple Pay no seu iPhone e fazer pagamentos com ele certamente é fácil, e se você também vai fazer isso, estes são os passos para você:

Visite qualquer loja Michaels e selecione os produtos que deseja adquirir.

Agora, ao cobrar no caixa, diga a eles que deseja pagar usando o Apple Pay.

Ele fornecerá a você o leitor NFC sem contato.

Você precisa abrir o Apple Pay e selecionar o cartão que deseja usar para o pagamento.

Em seguida, aproxime seu iPhone do leitor e segure-o por algum tempo.

Ele pedirá que você confirme sua identidade; você pode usar o Touch/Face ID para concluir o pagamento.

Após o pagamento bem-sucedido, você verá uma marca de seleção com um “Feito” na tela.

Através do Apple Watch:

Se você configurou o Apple Pay no seu Apple Watch e deseja usá-lo para pagamento na Michaels, siga estas etapas:

Primeiro, toque no botão lateral duas vezes para abrir o Apple Pay.

Agora, você deve selecionar o cartão que deseja usar para o seu pagamento.

Em seguida, mantenha o relógio próximo ao leitor NFC por algum tempo.

Você precisará confirmar a transação digitando sua senha.

Por fim, o pagamento será concluído e você receberá um zumbido em seu relógio.

Benefícios de usar o Apple Pay na Michaels

Beneficia todos os usuários do Apple Pay que fazem pagamentos na Michaels ou em outras empresas. Se você não sabe de tudo isso, será melhor saber sobre eles.

O Apple Pay possui um ótimo nível de segurança que armazena com segurança todos os detalhes do cartão em seu servidor.

Você pode fazer pagamentos rapidamente usando o Apple Pay do que qualquer outro método de pagamento.

O Apple Pay permite que você faça pagamentos diretamente de seus cartões sem carregá-los.

O Apple Pay é totalmente gratuito.

Juntamente com todas as vantagens, você também deve saber que às vezes pode incomodá-lo com erros do sistema, portanto, manter uma opção de pagamento alternativa é sempre uma opção melhor.

Quais são os outros métodos de pagamento disponíveis na Michaels?

Além do Apple Pay, você pode usar outros métodos de pagamento aceitos na Michaels. Se o Apple Pay apresentar algum erro, você poderá usá-lo para concluir a compra.

Michaels aceita cartões de crédito e débito de diferentes emissores, como American Express, MasterCard, Visa e Discover.

Você também tem a chance de fazer pagamentos usando sua conta do PayPal, outra opção de pagamento fácil de usar.

Se você tiver algum vale-presente da Michaels comprado em lojas ou online ou presenteado por alguém, você pode resgatá-lo para efetuar o pagamento em qualquer loja da Michaels.

Conclusão

Então, agora você sabe que a partir de 2023, Michaels leva o Apple Pay. No entanto, também é possível que algumas lojas ainda não tenham configurado o terminal de pagamento. Portanto, será melhor você usar um método de pagamento alternativo se o Apple Pay não funcionar.

