Michelle Yeoh lança ‘f-bomb’ em seu emocionante discurso de aceitação no SAGs

Michelle Yeoh está vivendo o melhor momento de sua carreira até agora, pois está recebendo o reconhecimento que uma atriz de sua estatura merece, desta vez ela ganhou o prêmio de excelente desempenho de uma atriz em um papel principal na edição deste ano do Screen Actors Guild.

Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo é um filme que esteve presente em todas as premiações deste ano e o elenco sempre foi indicado junto com o filme em si, todo esse burburinho coloca o Everything Everywhere All at Once em um lugar muito bom para ganhar um Oscar.

Michelle Yeoh deixa sua alma falar ao receber o prêmio Sh*t! Foda-se! Uau!

Michelle Yeoh diz que não é só para ela, mas para todas as meninas que se parecem com ela

“Acho que se eu falar, meu coração vai explodir, cada um de vocês conhece a jornada, a montanha-russa, os altos e baixos. Mas o mais importante, vocês nunca desistem. Agradeço por seu amor, por seu apoio , porque sei que estou enfrentando titãs.” Ela disse.

A vitória de Yeoh também foi anunciada com seus colegas de elenco de “Everything Everywhere All at Once” Jamie Lee Curtis, como atriz coadjuvante, e Ke Huy Quan, como ator coadjuvante.

Isso traz de volta a questão sobre a Oscars, os SAGs poderia ser um trampolim para Yeoh ganhar o prêmio de Melhor Atriz, mas ainda é por pouco, pois há performances incríveis para a cobiçada estátua.

“Isso não é só para mim; isso é para cada garotinha que se parece comigo”, ela elaborou “Obrigado por me dar um lugar à mesa porque muitos de nós precisam disso. Queremos ser vistos, queremos ser ouvidos, e esta noite você nos mostrou que é possível, e estou grato. E minha mãe será eternamente grata a você!” Yeoh concluiu.