Mikaela Shiffrin cai 11 centésimos de segundo antes do ouro mundial Super-G

marta bassino bater Mikaela Shiffrin para ganhar o feminino super-G na quarta-feira e deu à Itália sua segunda medalha de ouro no campeonato mundial de esqui alpino, com sua rival americana se contentando com a prata.

Shiffrin, que conquistou o ouro super-G em 2019 e o bronze há dois anos, liderou Bassino por três décimos de segundo na segunda divisão, mas não conseguiu igualar o ritmo do italiano na última parte do percurso Roc de Fer e terminou em segundo , 0,11 segundos atrás.

Cornélia Huetter da Áustria e Kajsa Vickhoff Lie da Noruega ficaram 0,33 atrás para dividir a medalha de bronze.

“Estou muito feliz com minha corrida e emocionada, porque realmente não sinto que deveria estar ganhando uma medalha no super-G agora. Há tantas mulheres tão fortes e tão rápidas”, disse Shiffrin. “Houve um momento em que pensei que tinha perdido tudo, mas consegui continuar até o final.”

A prata é a 12ª medalha de Shiffrin em 15 corridas do campeonato mundial e veio dois dias depois que o americano estava se preparando para uma possível medalha no evento combinado antes de cruzar o penúltimo portão na parte de slalom. Federica Brignone venceu a corrida.

“Sinto que aprendi com o combinado que tenho que ser muito mais agressivo com meu esqui e com minhas táticas”, disse Shiffrin, sexto na corrida super-G de segunda-feira. “Além disso, esta colina é difícil e merece respeito pelo terreno. Você tem que forçar o limite, mas se ultrapassar o limite, é ainda pior. Então, eu estava tentando ser muito forte, muito agressivo e também um pouco inteligente.”

Shiffrin tem 11 vitórias no circuito da Copa do Mundo nesta temporada, elevando sua contagem geral para 85 – quebrando o recorde feminino de Lindsey Vonn de 82 e ficando dentro de uma das marcas gerais estabelecidas por Ingemar Stenmark nas décadas de 1970 e 1980.

Bassino conquistou seu segundo ouro

Ela disse que esperava que Bassino se saísse bem depois de vê-la pouco antes da corrida.

“Eu pude vê-la no início, ela parecia na zona certa”, disse Shiffrin. “Eu percebi que ela tinha fluxo e pensei: agora tenho que focar em mim e parar de olhar para a Marta.”

Bassino conquistou seu segundo ouro depois de dividir a vitória com a austríaca Katharina Liensberger no evento paralelo em seu mundo, há dois anos. Ela se tornou a segunda esquiadora italiana a ganhar o título mundial super-G feminino, depois que Isolde Kostner conquistou medalhas de ouro consecutivas em meados da década de 1990.

Bassino ainda não venceu um super-G no circuito da Copa do Mundo, mas terminou em terceiro em duas corridas em janeiro.

“Estou sem palavras, é minha primeira vitória no super-G, e aqui no campeonato mundial é algo que tenho que perceber”, disse Bassino. “Hoje fiz apenas uma ótima última parte porque perdi muito tempo na primeira parte. Sofri muito vendo todas as outras meninas caindo. Estou muito feliz e confiante em mim mesma, é realmente um ótimo resultado para mim .”

Muitos favoritos da pré-corrida, incluindo a atual campeã olímpica Lara Gut-Behrami e sua companheira de equipe suíça Corinne Suter, lideraram Bassino por vários décimos de segundo antes de perder um tempo substancial na seção intermediária tecnicamente exigente do percurso, que estava parcialmente sombreada.

companheiro de Bassino Sofia Goggia, campeã olímpica de downhill, terminou 0,76 atrás em 11º. Goggia é a favorita para conquistar três ouros em três corridas para a equipe feminina italiana no downhill de sábado.

“Ótimo, agora a pressão está sobre mim”, disse Goggia. “Primeiro Fede, depois Marta e, e, e vamos ver.”

piloto americano Tricia Mangan esquiou por um portão e teve um acidente desagradável que quebrou seu esqui direito, mas ela parecia não estar gravemente ferida.

Antes da corrida, o esquadrão de acrobacias da força aérea francesa Patrouille de France realizou uma demonstração de mudanças de formação e cruzamentos com oito jatos.

O super-G masculino no mundial está marcado para quinta-feira.