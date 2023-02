Mike Perry pronto para enfrentar Jake Paul se Tommy Fury desistir mais uma vez: ‘Acho que sou a luta mais dura’

Se Tommy Fury não aparecer para lutar contra Jake Paul em 26 de fevereiro, Mike Perry estará mais do que pronto para ocupar seu lugar.

O veterano do UFC que virou lutador sem luvas foi garantido como um oponente reserva para Paul depois que duas lutas anteriores marcadas contra Fury se desfizeram. Na verdade, houve alguma preocupação recentemente depois que Paul revelou que Fury recusou uma aparição para uma coletiva de imprensa pré-luta marcada na Arábia Saudita, embora a ex-estrela do reality show tenha reagido ao proclamar seus planos de chegar ao país 10 dias antes da luta. evento.

De qualquer maneira, Perry está se preparando como se estivesse lutando contra Paul em questão de semanas, porque ele sabe que definitivamente há uma chance de receber a ligação de que Fury está fora.

“Eu estaria pronto para ir no último minuto, se necessário”, disse Perry ao MMA Fighting. “Eu acho que é por isso que eles anunciaram que eu sou o backup porque é um plano infalível. Mike Perry estaria pronto para aparecer e lutar.

“O problema é com os irmãos Paul e os Fury também, é um negócio e eles estão optando por fazer negócios comigo. Por causa do meu passado, da minha história, eu sempre apareço e torço para a luta e dou tudo de mim. Isso é algo com o qual você pode contar.”

Antes de seu papel como reserva ser anunciado, Perry postou uma cópia de um acordo de luta que recebeu para uma luta contra Paul.

Acontece que a oferta estava em vigor apenas no caso de Fury não chegar a um acordo com a equipe de Paul nas Promoções Mais Valiosas, mas Perry não hesitou por um segundo em aceitar o desafio quando foi apresentado a ele.

“Eu tive uma ideia [this would happen]”, explicou Perry. “A gerência ligou e disse que é você ou [Tommy Fury]. Se ele não aparecer, é você e eles estavam lutando para que ele assinasse um contrato. Enviei o contrato de volta no primeiro dia.

“Eu sou apenas um pequeno vagabundo sujo que estava pronto para jogar o martelo neles. Não é grande coisa. Acredito que terei oportunidades e lutas para eu ter.”

Reconhecidamente, Perry não passou muito tempo estudando o jogo de Fury ou suas lutas anteriores, mas ele foi informado várias vezes que o irmão mais novo de 23 anos do campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury não deve ser o maior teste da carreira de Paul.

Perry não vai gastar muito tempo tentando derrubar Fury, mas ele sabe que tipo de luta ele daria a Paul se eles realmente tivessem a chance de jogar as mãos no ringue.

“Fury, acho que ele ainda não foi provado e sua última luta mais difícil foi contra um dos sparrings de Jake, que Jake disse ser uma luta fácil para ele”, disse Perry. “Acho que sou a luta mais dura para qualquer cara em qualquer competição. Estou aqui dando tudo de mim. Eu não tenho nenhum desistir em mim. Eu sou um guerreiro implacável para sempre. Está marcado em mim por uma razão e esse é o meu plano de jogo. Para apenas permanecer nele, use meu queixo como eu preciso, e apenas permaneça no jogo e continue empurrando esses caras para trás.

“Qualquer um que me chame, eles sabem que horas são. Estou aparecendo, estou me exibindo e posso nocauteá-lo.

Quando se trata de Paul e seu cartel de 6-0 no boxe, Perry dá a ele crédito por lutar contra o ex-campeão do UFC Anderson Silva, que é amplamente considerado um dos melhores atacantes da história do MMA.

Dito isso, Perry não ficou tão impressionado com as habilidades de boxe de Paul, mesmo depois de vê-lo derrotar Silva por decisão unânime em outubro passado.

“Eu não vi o Silva que pensei que poderia ver naquela luta”, disse Perry. “Esse não é o Silva que eu conheço, que todos os fãs que conhecem o Silva amam. Ele está em uma queda no final de sua carreira no UFC. Eu sei que foi boxe. Eu sei que ele venceu Julio Cesar Chavez Jr. ou algo assim.

“Não, eu não estava muito impressionado com a habilidade de Jake de fugir, se esconder e fingir muito e não realmente trazer a ação. Ele é um garoto durão.”

Enquanto ele está se preparando para a luta, Perry admite que é perfeitamente possível que Fury ainda apareça para enfrentar Paul e ele será deixado de lado.

Se isso acontecer, Perry diz que ainda pressionará por um confronto futuro contra Paul porque está confiante de que será a maior e melhor luta, mesmo que tenha que esperar até o final de 2023 para provar isso.

“Eu tenho dito isso – eu sou a luta pelo dinheiro”, disse Perry. “Eu sou a luta a fazer se você quiser se provar, se quiser os elogios. Estou no jogo há muito tempo, lutei contra um bom quem é quem dos adversários.

“Isso deveria acontecer. Vamos. Se ele derrotar Tommy Fury, então alguém precisa detê-lo e sou eu. Vamos. Vou desligá-lo.