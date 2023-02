Mike Tyson diz que Ngannou atirou contra Tyson Fury, ‘tudo é possível’

Francisco Ngannou tem uma lenda do boxe dando a ele pelo menos uma chance em uma luta contra Tyson Fury … com Mike Tyson andaimes TMZ Sports acredita que “tudo é possível” se os dois pesos pesados ​​se enfrentarem em uma luta épica.

Ngannou, que recentemente se tornou um agente livre de combate depois de passar mais de 8 anos no UFC, nos disse no mês passado que entrou em contato com o acampamento de Fury para fazer uma luta acontecer com o Rei Cigano.