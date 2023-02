Mila Kunis comenta ‘química estranha no tapete vermelho’ entre o marido Ashton Kutcher e sua melhor amiga Reese Witherspoon

Aagressões Mila Kunis e Reese Witherspoon são amigas há muitos anos, então tem sido complicado para ela fazer aparições no tapete vermelho de seu novo filme, Na minha casa ou na suaque estreia na Netflix e é estrelado pelo marido de Mila Ashton Kutcher.

A comédia romântica faz primeira apresentação em 10 de fevereiro.

Witherspoon e Kutcher fizeram seu nome graças às comédias românticas que estrelaram no início dos anos 2000, e com certeza vão encantar os fãs quando seu primeiro filme juntos, ‘Your Place or Mine’, estrear na Netflix em 10 de fevereiro.

Mas nas últimas duas semanas em que os dois promoveram o filme, os fãs nas redes sociais os criticaram porque, nos eventos de tapete vermelho em que apareceram, mostraram total falta de química.

Tanto que Mila Kunis, esposa de Kuther, enviou um e-mail para os dois no qual diz que “eles têm uma química estranha entre eles” e que deveriam se soltar mais e aproveitar o momento.

Witherspoon aponta que ela se diverte com a coisa toda

“Ela até nos mandou um e-mail ontem à noite”, disse Witherspoon sobre Kunis. “Ela disse: ‘Vocês parecem tão estranhos juntos no tapete vermelho.

“É engraçado porque quando você conhece um amigo tão bem, foi divertido conhecer sua cara-metade porque eu a amo há tanto tempo. Ashton é muito profissional. Ele é o cara mais engraçado. Quero dizer, tão pateta. Tivemos uma ótima tempo.”

Para Kutcher, “Your Place or Mine” marca sua primeira comédia romântica desde que contracenou com Natalie Portman em “No Strings Attached”, de 2011.

‘Your Place or Mine’ é a estreia na direção de Aline Brosh McKenna e inclui Zo Chao, Tig Notaro, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell e Steve Zahn no elenco.