Milan vence Tottenham e vence na volta às oitavas da Liga dos Campeões

AUm gol no início foi o suficiente para o problemático AC Milan vencer o Tottenham por 1 x 0 na terça-feira em sua primeira partida eliminatória da Liga dos Campeões em quase 10 anos.

Brahim Daz marcou aos sete minutos para dar ao Milan uma pequena vantagem para levar para Londres quando as equipes se encontrarem novamente na segunda mão das oitavas de final em 8 de março.

Foi um retorno miserável a San Siro para o técnico do Tottenham, Antonio Conte, que sofreu apenas sua segunda derrota contra o Milan em 15 partidas como técnico. O ex-técnico de Inter de Milão e Juventus somava 10 vitórias sobre os rossoneri.

Foi também a segunda derrota consecutiva do Tottenham desde que Conte voltou ao banco após uma cirurgia na vesícula. Os Spurs perderam por 4 a 1 para o Leicester no sábado pela Premier League.

Para o Milan, é mais um sinal de que as coisas podem estar mudando depois de um período difícil. O Milan não venceu nas últimas sete partidas, incluindo derrotas nas quatro partidas anteriores, antes da vitória por 1 x 0 na sexta-feira sobre o Torino.

A partida em San Siro foi a primeira do Milan na fase eliminatória da Liga dos Campeões desde 2014.

E os rossoneri voltaram com uma largada perfeita. Tho Hernandez viu seu chute ser defendido por Fraser Forster e o goleiro do Tottenham fez brilhantemente para desviar o chute de Diaz no rebote, mas o meio-campista do Milan rematou à queima-roupa na segunda tentativa.