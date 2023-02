Mili S/A OFERECE EMPREGOS pelo país; Envie seu currículo!

A Mili S/A, maior fabricante 100% brasileira no setor de higiene e limpeza, está contratando novas pessoas para ajudar na composição do seu time de profissionais. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, vale destacar abaixo quais são as vagas disponíveis:

Assistente de Departamento Pessoal – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador de Vendas – Vitória – ES – Efetivo;

Coordenador de Vendas – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Eletrotécnico – Curitiba – PR – Efetivo;

Mecânico Industrial – Curitiba – PR – Efetivo;

Operador de Produção – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor(a) Externo(a) ABC-SP – São Bernardo do Campo – SP e Remoto – Efetivo;

Vendedor(a) Externo(a) – Jaú – SP e Remoto – Efetivo;

Vendedor(a) Externo(a) Lajeado – RS e Remoto – Efetivo;

Vendedor(a) Externo – Juiz de Fora – MG e Remoto – Efetivo;

Vendedor Externo – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Mili S/A e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Mili S/A, vale frisar que os principais produtos da companhia são: papéis higiênicos, toalhas de papel, guardanapos, fraldas descartáveis e absorventes (estão entre os líderes nacionais de mercado). Além disso, o Grupo contém em sua linha de produtos artigos de higiene infantil, feminina e mais uma série de itens para cuidados com o lar, mantendo sempre o nível máximo de qualidade e segurança.

Por fim, com uma equipe de mais de dois mil colaboradores diretos, a Mili S/A está dividida em três unidades industriais no Brasil: Três Barras (SC), Curitiba (PR) e Maceió (AL). Nas duas últimas estão as Centrais de Distribuição, que cuidam para que os produtos cheguem com rapidez e segurança a todo o Brasil e Mercosul. Isto é, trata-se de uma empresa referência no seu ramo e de uma oportunidade que te trará estabilidade.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!