Militares dos EUA abatem ‘objeto octogonal voador não editado’ em Michigan

AEla não objeto voador não identificado foi abatido pelos militares dos EUA, desta vez Lago Huron em Michigan.

Depois que os alvos foram abatidos em Alasca e Canadá na sexta e no sábado, respectivamente, essa queda é a quarta em menos de uma semana e a terceira em outros tantos dias.

Sob a condição de anonimato, os funcionários que falaram com Reuters recusou-se a descrever a aparência do objeto mais recente; no entanto, um alto funcionário dos EUA posteriormente descreveu isso como um estrutura octogonal.

Eles também omitiram dizer se ele poderia ser manobrado ou simplesmente flutuado nas correntes de ar.

Elissa Slotkinum membro do Congresso, twittou que o item havia sido “derrubado por pilotos da Força Aérea e da Guarda Nacional dos EUA”.

O quarto objeto voador não identificado abatido em uma semana

Antes que os aviões fossem enviados para interceptar e tentar identificar o item, as autoridades americanas e canadenses bloquearam certo espaço aéreo sobre o lago, próximo ao fronteira canadense.

O balão “espião” chinês que foi derrubado na Carolina do Sul há uma semana não se parecia com os objetos misteriosos anteriormente derrubados no Alasca e no Canadá, de acordo com a Casa Branca.

Eles são “muito menores”, de acordo com um funcionário do Conselho de Segurança Nacionalmas não poderemos caracterizá-los com certeza até que possamos recuperar os destroços, nos quais estamos trabalhando.

Justin Trudeauo primeiro-ministro do Canadá, anunciou que as equipes de resgate estavam procurando o item que havia sido abatido sobre o território de seu país para determinar para que servia.

Por ordem do Sr. Trudeau, um US F-22 um caça furtivo o derrubou no sábado sobre a região montanhosa e escassamente povoada de Yukon, na região noroeste.

Anita Anandministro da defesa do Canadá, recusou-se a fazer qualquer suposição sobre a origem do objeto.

Embora ela tenha dito que era menor do que o balão chinês que foi abatido na costa da Carolina do Sul, ela o descreveu como de forma cilíndrica.