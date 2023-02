Mills tem novos EMPREGOS disponíveis em várias regiões do Brasil

A Mills é uma marca pioneira na locação de máquinas, equipamentos e plataformas elevatórias pesadas da linha amarela e seus funcionários atuam no desenvolvimento de soluções inteligentes voltadas para este ramo. A empresa está divulgando novas oportunidades. Confira, abaixo.

Mills abre vagas de emprego no Brasil

A Mills está recrutando pessoas para fazer parte da marca e, assim, dar continuação ao êxito de suas atividades. Trata-se de uma das maiores empresas de locação desses equipamentos na América Latina e oferece benefícios aos seus colaboradores.

Com 50 filiais distribuídas por todo o território nacional, a companhia conta com mais de 1900 funcionários. Para fazer parte da equipe, deve-se estar engajado com o futuro e gerando impacto positivo aos seus clientes. A seguir, as vagas disponíveis:

Analista Contábil – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Projetos / Precificação – São Paulo / SP;

Analista Fiscal – Rio de Janeiro / RJ;

Assistente Administrativo – Osasco / SP;

Eletricista de Máquinas Pesadas – Canaã dos Carajá / PA;

Gerente de Contabilidade – Rio de Janeiro / RJ;

Pintor – São José dos Campos / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Você pode enviar o seu currículo através do site 123 empregos. Após acessar a página, é necessário seguir todas as orientações disponíveis, de forma rápida e prática. A Mills está em busca de pessoas que trabalhem com agilidade, produtividade, responsabilidade e segurança.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.