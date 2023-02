Minerva Foods abre EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Minerva Foods é uma empresa brasileira que opera no segmento alimentício. Fundada no município de Barretos, em 1924, a companhia é especialista na comercialização de carne, derivados e exportação de gado. Recentemente, a corporação abriu novas oportunidades de emprego pelo país. Confira, a seguir.

Minerva Foods divulga novas oportunidades de emprego no Brasil

A Minerva Foods nasceu em 1924 no município de Barretos e, atualmente, está presente em todo o país, seja na comercialização ou produção de alimentos. Além de oferecer inúmeras mercadorias, a corporação também é especialista na exportação de gado vivo.

Neste momento, a Minerva Foods conta com mais de 30 unidades industriais e exporta para centenas de países ao redor do mundo. Dentre suas vantagens competitivas, podemos citar a cultura de sustentabilidade, administração experiente e operações localizadas de forma estratégica.

Recentemente, a Minerva Foods anunciou a abertura de novas oportunidades de emprego dentro do território brasileiro. Alguns dos cargos disponíveis são:

Gerente de Produção (Biodiesel) – Palmeiras de Goiás / GO;

Analista de Recursos Humanos – Araguaína / TO;

Coordenador de Confinamento – Araguaína / TO;

Comprador de Gado Jr – Buritama / SP;

Coordenador de Desenvolvimento Organizacional – São Paulo;

Supervisor Padronização de Processos – Brasil;

Analista de Service Desk Sr – Barretos / SP;

Analista Financeiro Jr – Abaetetuba / PA;

Vendedor Externo – Brasília / DF.

Como se candidatar

Atualmente, a Minerva Foods conta com diversas unidades espalhadas no território brasileiro, além de estar presente em outros países ao redor do mundo.

Para garantir uma prestação de serviço de qualidade, a empresa contrata novos talentos o tempo todo. Caso tenha interesse em participar do processo seletivo da empresa, basta acessar o site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.