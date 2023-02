Minha Casa, Minha Vida: Famílias com renda de até R$ 8 mil podem fazer o financiamento

O programa social Minha Casa, Minha Vida é uma das principais políticas públicas do governo Lula. Neste ano, a iniciativa vai passar por algumas mudanças, entre elas, a inclusão de famílias que moram em áreas urbanas e que possuem uma renda mensal de até R$ 8 mil.

As famílias que moram na zona rural também precisam se atentar a algumas alterações. Para elas, será calculado a renda bruta anual, que não pode ultrapassar o limite de até R$ 96 mil. Isso porque, dificilmente os trabalhadores rurais têm uma renda mensal fixa.

Vale ressaltar que as novidades do programa foram anunciadas na última terça-feira (14), pelo presidente da República, em Santo Amaro, na Bahia, próximo a Salvador. Na ocasião, foram inaugurados dois residenciais que estavam parados desde 2016.

Novo Minha Casa, Minha Vida

Segundo as novas regras, os imóveis em áreas urbanas contarão com as seguintes regras:

Faixa 1: famílias que têm renda bruta mensal de até R$ 2.640;

Faixa 2: famílias que possuem renda bruta mensal entre R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa 3: família com renda bruta de R$ 4,400,01 a R$ 8 mil por mês.

No caso das famílias que vivem em zona rural, as regras serão diferentes:

Faixa 1: famílias com renda bruta anual até R$ 31.680;

Faixa 2: famílias com renda bruta familiar anual entre R$ 31.680,01 e R$ 52,8 mil;

Faixa 3: famílias que com renda anual de R$ 42.800,01 a R$ 96 mil.

Lembrando que o programa retornou com a Faixa 1, que tinha sido excluída durante a gestão Bolsonaro.

Quem tem prioridade no Minha Casa, Minha Vida?

A entrega dos imóveis é feita prioritariamente a mulheres. Além desse grupo, também estão na lista de prioridade:

Famílias com integrantes que possuem alguma deficiência, crianças ou idosos;

Família em situação de risco e vulnerabilidade;

Famílias em deslocamento involuntário devido a obras públicas;

Pessoas em situação de rua, sozinhas ou acompanhadas;

Famílias em áreas em situação de emergência ou calamidade.

Entrega de novas unidades no Minha Casa, Minha Vida

Na última terça-feira (14), Lula entregou 2.745 unidades habitacionais nos seguintes estados:

Bahia;

Goiás;

Minas Gerais;

Paraíba;

Paraná;

Pernambuco.

Como financiar no Minha Casa, Minha Vida

Os cidadãos que desejam adquirir uma casa por meio do Minha Casa, Minha Vida, deverão aguardar a nova ativação do programa. Para financiar o imóvel, o interessado deve seguir esse procedimento:

Procure um banco ou construtora parceira do Minha Casa, Minha Vida;

Apresente todos os documentos necessários;

Aguarde aprovação.