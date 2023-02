Minha Casa Minha Vida terá 170 mil financiamentos neste ano

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o Governo Federal pretende disponibilizar 170 mil financiamentos através do programa Minha Casa Minha Vida neste ano de 2023. No entanto, para isso, o programa deve contar com o trabalho de Estados e Municípios.

A saber, nesta terça-feira (14), o Minha Casa Minha Vida voltou a ser liberado na cidade de Santo Amaro da Purificação, localizada na Bahia. De acordo com o presidente Lula, uma ordem de serviço será assinada, possibilitando a retomada de mais de 5 mil obras estagnadas.

O ministro Rui Costa visitou o relançamento do programa na cidade baiana com a finalidade de vistoriar os imóveis que fazem parte do programa social.

“Aqui em Santo Amaro da Purificação seguimos essa estratégia para concluir as obras rapidamente e poder entregar logo as casas à população. Vamos fazer o mesmo em cidades de todo o país. Assim, evitamos a burocracia de ter que contratar outra empresa para fazer os reparos necessários”, disse o ministro.

De acordo com informações oficiais, os próximos Estados a receberem as unidades de imóveis do Minha Casa Minha Vida serão: Minas Gerais, Maranhão, Goiás, São Paulo e Paraíba.

Novos modelos no Minha Casa Minha Vida

A saber, o Governo Federal pretende incluir novos modelos de residência no programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, algumas regras serão alteradas. Segundo informações oficiais, três novos modelos de habitação serão oferecidos, conforme a demanda e perfil de cada município.

Um dos novos modelos se refere a apartamentos menores, destinados a famílias monoparentais ou composta por até duas pessoas. Além disso, outros modelos poderão obter aquecimento solar de água.

As novas regras e atualizações dos modelos serão divulgados no próximo dia 15 pelo Governo Federal.

Como financiar no Minha Casa Minha Vida

Os cidadãos que desejam adquirir uma casa por meio do Minha Casa Minha Vida, deverão aguardar a nova ativação do programa. Para financiar o imóvel, o interessado deve seguir esse procedimento:

Procure um banco ou construtora parceira do Minha Casa Minha Vida

Apresente todos os documentos necessários;

Aguarde aprovação.

Minha Casa Minha Vida é prioridade no novo governo

A retomada do Minha Casa, Minha Vida, foi uma promessa de campanha do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa voltou com foco na chamada “faixa 1”, que inclui o grupo de pessoas de baixa renda.

No mais, além do habitual financiamento de casas, as obras de novas casas populares e a recuperação de imóveis abandonados também serão incluídas na agenda da pasta. Para o retorno das obras, será utilizado R$ 1,8 bilhão.