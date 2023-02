Mirante (BA) divulga concurso público com 73 vagas e salários até R$ 10 mil

A Prefeitura de Mirante no estado da Bahia está com inscrições aberta para concurso público que visa o preenchimento de 73 vagas para contrato imediato.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Mirante – BA chegam até R$ 10 mil.

A banca responsável pelo concurso público é o Planejar Consultoria.

Vagas e salários Concurso Mirante – BA

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Serviços Gerais – 17 vagas;

Merendeira – 5 vagas;

Motorista Nível III – 9 vagas;

Motorista Nível I – 6 vagas;

Operador de Maq. Pesada – 1 vaga;

Porteiro – 5 vagas.

Nível médio/técnico

Auxiliar de Consultório Dentário – 2 vagas;

Atendente de Farmácia – 1 vaga;

Cuidador – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem – 5 vagas;

Recepcionista – 5 vagas.

Nível superior completo

Enfermeiro – 3 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Médico – 5 vagas;

Odontólogo – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Professor Pedagogo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Mirante – BA variam entre R$ 1.302,00 a R$ 10.000,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.302,00 a R$ 1.950,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.302,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.500,00 a R$ 10.000,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Concurso Mirante – BA

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Mirante – BA devem realizar a inscrição até o dia 10 de março de 2023, diretamente pelo site do Planejar, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 110,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Planejar Consultoria até o dia 3 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Mirante – BA

O concurso público para a Prefeitura de Mirante – BA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para os cargos motorista e operador de máquinas, de caráter eliminatório e classificatório.

Na prova prática, para o cargo de Operador de Máquina o candidato será avaliado conforme itens abaixo, levando em conta a máquina/equipamento a ser operado pelo candidato:

Antes de iniciar cada um dos testes práticos o avaliador fará um teste, in loco, dos conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato.

Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado do Processo Seletivo.

Avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado.

Fatores a serem avaliados:

Verificação da Máquina (pneus, água, óleo, bateria);

Habilidades ao operar o equipamento;

Aproveitamento do Equipamento;

Produtividade;

Técnica/Aptidão/Eficiência.

O candidato deve operar o equipamento/máquina de forma adequada, partindo do local em que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios indicados.

Ao final do teste o equipamento deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 16 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.