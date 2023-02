Missed Fists: Lutadores encerram belas finalizações com chaves de joelho do nada

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Você pode não saber disso sobre mim, mas eu sou louco por uma boa chave de perna. Há algo sobre um lutador agarrar o membro de seu oponente desavisado e instantaneamente forçá-lo em um ângulo terrível que faz meus olhos saltarem da minha cabeça toda vez. Parece que é algo que não deveria funcionar no MMA moderno, dados os avanços na técnica de luta e na defesa em geral, o que o torna ainda mais doce quando funciona.

Eu nem mesmo gosto particularmente de vê-lo. Na verdade, é um dos poucos recursos visuais em esportes de combate que sempre faz meu estômago revirar. Há um verdadeiro apelo de filme de terror nisso.

Com isso fora do caminho, junte-se a mim para saborear este último desastre humano, certo?

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Anho vs. Enkhjargal Banzaragch

Justin Budd x Caleb Jensen

Demoreo Dennis x Trevor Wallace



Você tem que sentir por Enkhjargal Banzaragch. Lá estava ele, apenas tentando trabalhar um gancho contra a cerca quando An Ho teve que ir e fazer todo o jiu-jitsu sobre isso.

Assim que Ho enfiou a perna entre as pernas de Banzaragch, ele imediatamente viu que havia uma abertura para levar este para a zona de perigo. Observe-o controlar o tornozelo até o fim enquanto ele prepara a chave de joelho. No momento em que Banzaragch rolou de costas, já havia acabado.

Com 22 e 3-0, Ho está se estabelecendo como uma das perspectivas mais emocionantes até 125 libras. Se você está se perguntando por que ele comemorou sua primeira vitória por finalização com uma rotina de chutes, deve estar se esquecendo de que ele conseguiu um nocaute ridículo sobre Matt Barro em julho passado.

Também no LFA 152 (disponível para replay no UFC Fight Pass), Justin Budd estava girando e vencendo com um incrível nocaute no backfist.

Tornar-se um tornado completo no cenário regional geralmente leva à glória ou à calamidade para o atacante ousado, mas neste caso temos um pouco de ambos, já que Budd cheira completamente um chute antes de bater com as costas da mão na cabeça de Caleb Jensen. Foi uma armação ou um acidente feliz? Você é o juíz.

Também temos que enviar um pouco de amor a Demoreo Dennis por este final.

Claro, o nocaute em si não foi particularmente memorável, mas a dança dos pesos pesados ​​depois definitivamente foi.

Jake Pila vs. Seth Basler

Charalampos Grigoriou vs. Chris Disonell

Mike Bezanson contra John Bell



Mencionamos An Ho como um para assistir e isso definitivamente vale para Jake Pilla do Combat FC também.

O nativo de Massachusetts aumentou seu já impressionante carretel de destaque no fim de semana passado, travando um estrangulamento Von Flue apenas 30 segundos no primeiro round.

Pilla, 27, já é um nome familiar por aqui. Em julho passado, ele eliminou Josh Krejci em 25 segundos com uma guilhotina e também ganhou as manchetes quando chutou o pino de Matt Brady no que viria a ser sua última luta amadora.

No evento principal, a perna de Charalampo Grigoriou abriu caminho para a vitória do título vago do peso-galo, derrubando Chris Disonell de forma brutal.

O tempo oficial da paralisação foi 4:01 no Round 5, então você pode imaginar que esta foi apenas uma luta miserável para Disonell de ponta a ponta. É como, apenas me dê um soco na cabeça da próxima vez, mano.

Também no Combat FC 3: Jorts.

O evento está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Quentin Pasley x Jared Turcotte

Stanislov Rakov vs. Hannon Sanford

Miles Emery x Cody Dular

Glória Watson vs. Hilarie Rose



Grite para a equipe do New England Fights por me dar um aviso no Twitter para me informar sobre alguns dos destaques do carretel de seu show recente em Bangor, Maine. Você quer estar em Missed Fists? Apenas eu!

Dois lutadores amadores treinados por Nick Newell mostraram finalizações explosivas, com Quentin Pasley conquistando o título vago dos meio-pesados ​​ao acertar um soco em Jared Turcotte, e Stanislov Rakov venceu com um chute na cabeça.

Na ação amadora dos pesos pesados, Miles Emery apenas balançou um martelo de carne com toda a sua força para derrubar Cody Dular.

Não exatamente Tyson Fury com o boxe lá, mas deu conta do recado.

Mas não era tudo sobre os amadores, já que a peso-palha profissional Glory Watson continuou a defender uma chamada para o grande show com este slam ardente em um estrangulamento que deixaria Loma Lookboonmee orgulhosa.

Watson derrotou a recente esperança do Contender Series, Hilarie Rose, para vencer sua quinta luta consecutiva desde que falhou em sua estreia profissional. Combinado com sua experiência amadora, Watson certamente tem experiência suficiente para justificar seu próprio visual da Contender Series em breve.

Bruno Azevedo v. Talekh Gamidov

O ONE Championship continua a realizar shows menores entre seus eventos de sustentação, focados principalmente em Muay Thai e kickboxing, mas isso não significa que não haja espaço para a mistura das artes marciais.

Caso em questão, aqui está Bruno Azevedo batendo e substituindo Talekh Gamidov em um evento One Friday Fights em Bangkok (replay gratuito disponível no YouTube).

Esse foi o melhor dos dois mundos para Azevedo, que balançou Gamidov nos pés, fez a transição para um ataque de finalização e ainda conseguiu a satisfação de um nocaute. Com uma estreia bem-sucedida no ONE, Azevedo já venceu oito de suas últimas nove lutas para melhorar para 18-3 como profissional.

Arnaldo Moska x Arnaldo Moska Uzias Júnior

Tem deslize e contra-ataque, e tem o que Arnaldo Moska fez com Ozias Junior em um evento do Spartacus MMA em São Paulo.

Você pode ter que repetir isso algumas vezes para apreciar totalmente o que Moska fez lá. Além de socar muito forte, Moska perfeitamente inclinou a cabeça para trás apenas o suficiente para atrair Junior e deixá-lo exposto ao golpe final da luta. Tão lindo.

Raphael Silva vs. Gui Carvalho

José Gurilozo vs. Victor Hugo Xavier



E já que estamos em São Paulo, vamos de carona da capital paulista até Monte Alto, onde o Standout Fighting Tournament realizou um evento (replay gratuito disponível no YouTube) que contou com MMA, kickboxing e grappling.

É nesse segundo esporte que estamos focados aqui, já que Raphael Silva defendeu com sucesso seu título de kickboxing leve com um impressionante chute na cabeça.

Tem havido muita discussão esta semana sobre como o tamanho importa nas lutas, mas esqueça toda a conversa de Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, ESTE é um exemplo de quanto o tamanho importa. Se Silva e Gui Carvalho estivessem mais equilibrados, aquele contra-golpe machucou as costelas de Carvalho; em vez disso, acertou bem no queixo no momento em que Carvalho se lançou para a direita.

Por último, eu disse que temos leglocks esta semana, então você está recebendo leglocks.

Eu não sei o que deu José Gurilozo (e eu uso “possuído” aqui deliberadamente, há uma boa chance de que um demônio faminto por jiu-jitsu momentaneamente tomou conta de seu corpo) para desistir do controle e ir com tudo para uma chave de joelho, mas coisa boa que ele fez porque parecia fantástico.

Essa finalização ocorreu faltando pouco mais de 10 segundos para o final do primeiro round, então talvez tenha sido apenas um treinamento oportuno e instintos de finalização de Gurilozo. Isso, ou ele é apenas um homem muito mau que não se contenta em fazer rondas. Ele precisa tomar membros.

Enquete Qual foi o momento mais memorável do Missed Fists esta semana? 25% Chave de joelho lisa de An Ho (2 votos)

25% O punho giratório de Justin Budd (2 votos)

0% Lindo deslizamento e contra-ataque de Arnaldo Moska (0 votos)

0% Chute na cabeça de Raphael Silva (0 votos)

50% Chave de joelho rápida de José Gurilozo (4 votos)

0% Outro (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

8 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.