Mobit Tecnologia ABRE VAGAS em vários setores

A Mobit Tecnologia, uma das mais conceituadas empresas em soluções tecnológicas voltadas para o trânsito, segurança pública, fiscalização fazendária e iluminação pública, está atrás de novos colaboradores no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira agora mesmo quais são os cargos em aberto:

Analista de Licitações II – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Orçamento e Custo III – São Paulo – SP- Efetivo;

Analista Financeiro II – Efetivo;

Auxiliar Fiscal – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Contratos – Efetivo;

Gerente de Operações – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Mobit Tecnologia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Mobit, é válido deixar claro que a empresa nasceu com o propósito de preservar vidas e contribuir para o bem estar da sociedade através de soluções inovadoras em gestão de trânsito, mobilidade e iluminação.

Além disso, possui um quadro de colaboradores altamente qualificados e de vasta experiência. Não à toa, a Mobit é referência por contar com soluções eficientes e inovadoras para bem atender sua carteira de clientes nos âmbitos municipal, estadual e nacional.

Por fim, a Mobit é uma empresa considerada 100% ética, quando todos, interna e externamente adotam uma conduta 100% correta. Assim, cada colaborador, fornecedor, parceiro e prestados de serviço têm de estar consciente de sua contribuição para fazer da Mobit uma empresa 100% transparente.

