Mod Sun quebra o silêncio e Avril Lavigne cancela o noivado

Mod Sun está quebrando o silêncio pela primeira vez desde Avril Lavigne cancelou o noivado do agora ex-casal … dizendo que está lidando com um coração partido.

Mod continua, “Estar cercado de amor todas as noites em turnê tem sido uma bênção absoluta. Eu tenho os melhores amigos do mundo inteiro, obrigado por sempre me apoiar. Vejo vocês no palco.”