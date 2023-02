Modric: Quero continuar porque mereço, não porque me dão

Lucas Modric falou antes da primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

Apesar da forma ressurgente exibida pelo clube de Merseyside, as perguntas sobre seu futuro ocuparam a maior parte da aparição do croata diante da mídia reunida.

Modric ainda não assinou uma extensão de contrato com os atuais campeões da Liga dos Campeões, embora muitos esperem que o assunto seja pouco mais do que uma formalidade.

“Não falei com o clube sobre uma renovação, assim como no ano passado nesta fase”, disse. Modric explicou em sua conferência de imprensa pré-jogo.

“Essas perguntas são um pouco chatas porque eu sempre digo a mesma coisa: que me sinto bem e quero continuar na Real Madrid.

“Tenho que falar com o clube, quero continuar porque mereço, não porque é um presente. Nunca recebi nada de graça.”

ModricO futuro do jogador a nível internacional com a seleção croata também foi tema de discussão na segunda-feira, embora o meio-campista tenha deixado claro que tem mais negócios a concluir com seus compatriotas internacionais.

“Depois da Copa do Mundo, meu plano era continuar até a Liga das Nações”, acrescentou.

“Depois disso não pensei mais nisso. Ainda não decidi. Quero terminar a Liga das Nações e depois verei.

“Real Madrid nunca me pediu para me aposentar da seleção, esse não é o estilo do clube, dar um ultimato.”

O meio-campo do Real Madrid está cada vez mais jovem

Embora ainda haja muita confiança no talento de Modric e Toni Kroosé impossível ignorar que o meio-campo dos merengues está cada vez mais jovem.

Começou com Casemirotransferência de verão para Manchester Unitede é provável que continue com Toni Kroos potencialmente saindo em uma transferência gratuita no verão.

No entanto, não há o mesmo grau de pânico com esses desenvolvimentos em Valdebebas como haveria se tivessem ocorrido três ou quatro anos atrás.

Jovens talentosos como Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni já foram recrutados e há rumores contínuos ligando Los Blancos com Jude Bellingham.

Quando perguntado sobre a mudança geracional que está acontecendo em Real Madriddo meio-campo neste momento, o veterano croata foi bastante circunspecto na sua resposta, elogiando o trabalho dos jogadores mais jovens.

“Os jovens estão muito bem, têm um grande futuro pela frente”, continuou.

“Vai depender do que eles fazem aqui, eles têm que trabalhar para aprender, mas não estão Real Madrid por acaso.

“O clube investiu neles por um motivo, eles já estão bem e vão melhorar cada vez mais. Bellingham é um caso à parte, não tem nada a ver conosco.”