Jalen dói é definitivamente o homem do momento com o Philadelphia Eagleso quarterback não só foi comparado a Michael Jordan pelo técnico Nick Siriannimas esta segunda-feira durante a Noite de Abertura recebeu uma grande notícia do homem que assina os cheques onde trabalha.

Proprietário das águias Jeffrey Lurie não se conteve ao falar com Sal Paolantonio da ESPN sobre o assunto de uma extensão de contrato para Hurts durante a entressafra, independentemente de ele ganhar ou não seu primeiro Troféu Vince Lombardi.

Extensão de contrato para Jalen Hurts?

Para Lurie, não há dúvidas de que Hurts é o resposta de longo prazo para esta organização portanto, não há dúvida de que ele será objeto de uma extensão de contrato onerosa proporcional ao que mostrou no campo de futebol.

Para Hurts, aquele foi o começo da noite, quando ele experimentou alguns momentos estranhos, o primeiro dos quais foi quando um repórter, além de fazer uma pergunta, compartilhou seu ponto de vista.

O momento estranho de Jalen Hurts na noite de abertura

“Tenho que admitir, não pensei que os Eagles chegariam ao Super Bowl com você como zagueiro”, disse o repórter.

Tão sincero quanto a apreciação do membro da mídia foi a resposta de Hurts, “Você não é o único.”

O momento de tensão era palpável entre os dois, porém, Hurts teve que ouvir de um de seus críticos as seguintes palavras:

“Então, eu só queria falar de homem para homem. Sinto muito”, disse o repórter que recebeu apenas um “legal” resposta do quarterback dos Eagles.

Jalen Hurts grato à família Manning

Em um momento um pouco mais agradável, o graduado da Universidade de Oklahoma foi entrevistado por Cooper Manningirmão mais velho de Peyton e Eli, Hurts simplesmente mostrou o apreço que tem por aquela família.

“Eu aprecio você e sua família. Vocês foram uma grande inspiração para mim”, disse Hurts.