Blesões ou um par de performances catastróficas, Los Angeles Lakers jogador estrela Lebron James deve quebrar o 1984 Kareem Abdul-Jabbar recorde de pontos da temporada regular esta semana, hoje, terça ou quinta-feira. Ao fazer isso, ele mudará o trono premiado após uma espera de 39 anos em um momento que deve ser lembrado para sempre.

Porém, seja por sorte ou destino, o momento não é nem de longe o ideal para o “Rei” ser coroado, pois se como esperado a marca cair no jogo contra o Oklahoma City Thunder ou Milwaukee Bucksclaramente parte do brilho que esta nota merece será ofuscada na mídia por Super Bowl LVII.

O que é mais importante LeBron James ou o Super Bowl?

Embora grande parte do foco da mídia e dos principais jornalistas esportivos nos Estados Unidos estejam divididos entre o confronto do próximo domingo entre o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles no Estádio da Fazenda Estadual em Glendale, Arizona e o par de confrontos em Cripto.com Arena em Los Angeles, Califórnia, as decisões editoriais serão, na melhor das hipóteses, salomônicas.

E se, como é mais provável, esta terça-feira James não chegar 36 pontos contra o Thunderentão, na quinta-feira, o auge da carreira lendária do nativo de Akron, Ohio, colidirá com o Honras da NFLo evento onde a NFL se fantasia para entregar todos os prêmios da temporada regular (incluindo o MVP onde Patrick Mahomes e Jalen Hurtsentre outros, lutam pela distinção), além de saber quem fará a Classe 2023 do Hall da Fama do Futebol Profissional.

Pior semana para quebrar a marca de Kareem Abdul-Jabbar

Se LeBron James tivesse “apressado” ou “esperado” uma semana, ninguém estaria falando de outra coisa senão dele, porém, o furor sobre o Troféu Vince Lombardi disputa significa que nem todos estão de olho no sucessor certo do inventor, para todos os efeitos, do Sky-Hook.