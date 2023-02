Motorista da Tesla morre após bater em caminhão de bombeiros em meio a recall em massa

Mais más notícias para a Tesla – alguém dirigindo um de seus veículos morreu neste fim de semana depois de bater em um caminhão de bombeiros … e por acaso estava no mesmo modelo que agora enfrenta um recall.

O acidente aconteceu no sábado em Walnut Creek, CA – onde as autoridades dizem que um Tesla Model S colidiu com um carro de bombeiros que estava bloqueando uma rodovia para cobrir outra equipe que estava limpando um acidente separado na I-680. A morte do motorista foi declarada no local, e um passageiro do carro também foi transportado para um hospital… seu estado de saúde é desconhecido.

Fotos tiradas do local do acidente mostram o Tesla completamente destruído, e o caminhão também foi severamente danificado. Alguns bombeiros que estavam no caminhão sofreram ferimentos leves.

A polícia diz que não está claro se o motorista estava sob influência ou se estava usando um recurso de direção autônoma. Se for descoberto que o motorista estava, de fato, usando o piloto automático – que desde então está sob grande escrutínio – isso pode significar mais problemas para a empresa de veículos elétricos.

A Tesla está atualmente sob investigação da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário – que está investigando como seu sistema de direção automatizada funciona em resposta a veículos de emergência na estrada… isso depois de pelo menos 14 acidentes em circunstâncias muito semelhantes.