Motorista do GloRilla é preso por porte de arma fora de show em Nova York

GloRilla teve uma parada de turnê bem-sucedida no Irving Plaza de Nova York na noite de quarta-feira … mas nos disseram que fora do local o NYPD estava ocupado prendendo o motorista do rapper “FNF” por porte de arma.

Fontes de aplicação da lei dizem TMZ Hip-Hop … Oficiais do NYPD dizem que observaram um homem chamado Cameron Blackmon acionou um detector de metais dentro do local.

Depois de investigar a cena, eles encontraram Blackmon sentado no banco do motorista de um Suburban … bem como duas pistolas semiautomáticas.

Dentro do local, era uma cena bem diferente… GloRilla estava tirando fotos com ela novo amigo encontrado, Lola Brooke (a quem ela trouxe mais tarde), e fechando as coisas com uma surpresa card b participação especial enquanto eles apresentavam CONFIRA de sucesso, “Tomorrow 2”!!!