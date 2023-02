Motz tem novas OPORTUNIDADES de emprego em duas regiões do país

A Motz é uma empresa que atua no segmento de transporte digital no Brasil. Neste momento, a corporação já soma 20 mil motoristas pelo país e 11 milhões de toneladas transportadas. Recentemente, a empresa abriu novas oportunidades de emprego em duas regiões do território nacional. Confira, a seguir.

Para continuar levando os melhores serviços aos clientes, a Motz conta com uma equipe altamente qualificada, que trabalha com dedicação e criatividade. Desse modo, a empresa consegue transformar o ambiente de trabalho, podendo oferecer produtos inovadores a todos.

Recentemente, a Motz abriu um novo processo seletivo que agrupa vagas de diversas áreas de atuação. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Consultor de Projetos – São Paulo / SP;

Analista de Controladoria – São Paulo / SP;

Técnico em Segurança do Trabalho – São Paulo / SP;

Agenciador de Logística – Cascavel / PR;

Consultor de Vendas – São Paulo / SP;

Consultor de Parcerias – São Paulo / SP;

Gerente de Produção – São Paulo / SP;

Analista de Cobrança – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Motz está sempre inovando sua equipe corporativa, abrindo novos processos seletivos o tempo todo. Desse modo, é possível garantir transformação profissional no ambiente de trabalho e encontrar novos talentos.

Para concorrer às vagas disponíveis na empresa, basta entrar no site 123empregos e seguir as instruções necessárias.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.