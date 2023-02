MPD Engenharia CONTRATA em DUAS CIDADES

A MPD Engenharia, empresa que está entre as 10 melhores construtoras de São Paulo, com mais de 120 obras realizadas ao longo de nossa história e 100% dos empreendimentos entregues no prazo, está em busca de novos profissionais no mercado. Dito isso, antes de dar mais detalhes, confira a lista de oportunidades:

Auxiliar de Almoxarife – São Paulo – SP – Efetivo: Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques;

Eletricista – São Paulo – Efetivo;

Encanador de Instalações – São Paulo – SP – Efetivo:

Carpinteiro – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo: Executar, serviços relativos à carpintaria da obra, compreendendo: fabricação, montagem de formas e desformas; montagem e desmontagem de escoramento; acabamento de esquadrias de madeiras; serviços de proteção; montagem, manutenção e desmontagem de bandejas.

Mais sobre a MPD Engenharia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a MPD Engenharia, é válido ressaltar que sua excelência também se aplica nos processos internos. Isto é, desenvolve produtos e serviços dentro dos mais altos padrões de excelência. Além disso, cumpre o que promete, respeitando os prazos estabelecidos, inovando e aprimorando os processos continuamente.

Por fim, tem a missão de perceber e entender as oportunidades de mercado, desenvolvendo produtos e soluções de engenharia para incorporações e construções. Busca agregar valor aos projetos, conquistando a satisfação dos clientes, colaboradores e sócios.

