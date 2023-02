Mudança no ranking: Erin Blanchfield reivindica o segundo lugar – será a próxima chance pelo título do UFC?

Erin Blanchfield se tornar uma lutadora top 3 não é uma surpresa para ninguém.

Conseguir isso antes de seu 24º aniversário? Mesmo o mais leal torcedor de Blanchfield teria moderado suas previsões sobre isso.

Quando Blanchfield passou da luta contra Taila Santos para Jessica Andrade no evento principal do UFC Vegas 69, havia motivos para acreditar que a peso-mosca blue chipper finalmente mordeu mais do que podia mastigar. Afinal, Andrade é um dos melhores finalizadores de todo o MMA, ex-campeão do UFC até 115 libras e lutador cujas únicas derrotas nos últimos sete anos foram para Valentina Shevchenko, Rose Namajunas, Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk.

Você pode adicionar Blanchfield a essa lista ilustre agora, pois ela teve uma performance digna desses grandes nomes e saltou do 9º para o 2º lugar no MMA Fighting Global Rankings.

Nosso painel foi quase unânime em elevar Blanchfield ao penúltimo lugar, com apenas um eleitor colocando-a em terceiro lugar, atrás de Santos, um dos principais candidatos que quase derrotou Shevchenko no UFC 275 em junho passado. Agora, é Blanchfield quem parece ser o favorito para um dia destronar o imparável “Bullet”.

Shevchenko já tem uma defesa de título agendada em algumas semanas contra Alexa Grasso no UFC 285, então é presunçoso supormos que ela ainda terá o título quando a próxima luta de Blanchfield for agendada. Mas se a próxima luta de Shevchenko acontecer como esperado, ela precisará de um novo desafiante, e poucos argumentariam que Blanchfield é agora o contendor mais intrigante até 125 libras.

Blanchfield garantiu a si mesma uma chance pelo título? E se ela conseguir, será ela quem acabará com o lendário reinado de Shevchenko?

