MUDANÇAS no NOVO RG preocupam brasileiros

Veja em quais circunstâncias haverá a obrigatoriedade do documento

A CIN (Carteira de Identidade Nacional) ou novo RG está sendo emitido desde o mês de agosto de 2023. O prazo para que os estados se adéquem é até março deste ano. Mas, uma dúvida vem deixando muitas pessoas preocupadas: será obrigatório para todo mundo? A resposta é não. A obrigatoriedade será somente para as novas emissões.

Os documentos que já estão em circulação serão válidos até o limite, isso quer dizer, até a validade oficial. Para os mais novos, emitidos antes do mês de agosto de 2022, a validade será 2032. Portanto, como você verá na matéria deste domingo (12) do Notícias Concursos, quem possui a carteira dentro da validade, não tem que se preocupar com o novo RG, por enquanto.

A obrigatoriedade do novo RG será somente para emissões recentes

A partir do mês de março, em todos os estados, quem emitir uma via nova do documento de identidade só acessará a carteira com o novo modelo. O acréscimo do nome social sem alterar o registro civil é uma das alterações que os cidadãos encontrarão. Também é possível incluir a numeração de diversos documentos, como:

Carteira de Trabalho;

NIS/PIS/Pasep;

Título de Eleitor;

Certificado militar;

Documento de identidade profissional;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira Nacional de Saúde (SUS).

O novo RG ou CIN, como está sendo chamado o documento, será emitido nas versões digitais e físicas. A segurança e o layout serão os mesmos.