O sucesso do candidato numa entrevista de emprego é multifatorial. Sendo assim, é importante que o candidato considere a apresentação do seu perfil de forma objetiva e direcionada.

Muitos fatores impactam o sucesso do candidato na entrevista de emprego

A apresentação feita pelo candidato é primordial para que ele obtenha sucesso na sua carreira profissional. Por isso, considere a entrevista de emprego como uma oportunidade a ser aproveitada dentro de um processo de recrutamento e seleção.

Exemplifique situações objetivas

O candidato deve levar para a entrevista de emprego situações que corroborem seus valores profissionais e destaquem suas competências. Sendo assim, fale sobre sua capacidade para alcançar metas; lidar com pressão; gerir conflitos; direcionar projetos; elaborar processos; realizar treinamentos; conduzir reuniões; construir o relacionamento com o cliente; realizar ações de marketing digital etc.

Seja resolutivo ao falar sobre seus defeitos

No entanto, é necessário equilibrar as informações. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente uma solução orgânica. Por exemplo, é possível destacar que precisa estudar para se atualizar sobre a versão de um sistema utilizado na sua área profissional, no entanto, já está realizando cotações para essa finalidade.

Ou ainda, é possível informar que possui dificuldades para falar em público, contudo, pretende realizar um curso de melhoria para a sua oratória, já que entende a necessidade de uma boa comunicação no mercado atual.

Adote uma postura participativa

O comportamento do candidato é outro ponto de bastante relevância durante a entrevista de emprego e, por isso, é necessário que o candidato destaque a sua postura de forma orgânica e objetiva.

Não cruze braços e pernas; controle a sua voz; trabalhe a sua respiração; não se atrase; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção e seja assertivo nas suas respostas. Tenha cuidado para não interromper o gestor, ao se lembrar de algum fato que não foi devidamente esclarecido em ocasião anterior.

Faça adaptações

Certamente, todos os pontos citados são passíveis de adaptações, já que o candidato precisa entender a necessidade de se colocar positivamente, evitando ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Portanto, conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de esclarecer os principais pontos de seu currículo de maneira positiva e não como julgamento de sua personalidade. Pois, o conceito errôneo sobre a entrevista de emprego como um julgamento, pode fazer com que o candidato adote uma postura de autossabotagem profissional.