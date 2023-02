Mulher acusada de decapitação enlouquece no tribunal e ataca advogado

Confira esta filmagem selvagem mostrando Schabusiness atacando Jolly e dando uma cotovelada na cabeça dele enquanto ele tentava afastá-la. Um delegado do xerife entrou em ação, abordando Schabusiness e lutando com ela no chão.

O policial, junto com outros dois policiais, finalmente conteve Schabusiness e a encostou contra uma porta. Depois de certificar-se de que Schabusiness não estava ferida, os deputados a levaram para fora do tribunal.

Schabusiness foi acusado de assassinato Shad Thyrion durante o sexo enquanto ela estava drogada com metanfetamina em 2022. Ela supostamente estrangulou Thyrion com uma corrente e cortou sua cabeça e pênis com uma faca serrilhada. Ela também disse aos policiais que se divertiu procurando os órgãos dele espalhados pela cena do crime.