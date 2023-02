Nacho Fernandez voa para Madri no avião particular de Florentino Perez para o nascimento da filha Lola

Nacho Fernandez, jogador do Real Madrid, foi pai pela quarta vez e postou um vídeo com a filha recém-nascida Lola nos braços. A música de C Tangana ‘Me muero de envidia’ estava tocando no fundo- a letra da faixa fala sobre uma linda garota chamada Lola.

“Bem-vinda, Lola”, Nacho compartilhou em sua conta no Instagram.

Nacho Fernández e Mara Cortes já tem três filhos: Alejandra, Nacho e Guillermo.

Nacho viajou de Marrocoso país onde O Real Madrid está prestes a jogar a final do Mundial de Clubes, a Madrid para assistir ao parto. Florentino Prez ofereceu-lhe o seu avião privado para que chegasse a tempo do nascimento do quarto filho e os dois viajaram juntos de regresso à capital espanhola.

O versátil zagueiro retornará ao Marrocos na sexta-feira para se preparar para a partida de sua equipe contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita.