Namorada grávida supostamente sufocada de Playboi Cart, presa sob acusação de crime

Carrinho Playboi foi preso na Geórgia por supostamente sufocar sua namorada grávida após uma discussão sobre um teste de paternidade.

De acordo com a declaração de prisão, obtida pelo TMZ, a mulher disse à polícia que o rapper a agarrou pelo pescoço e a empurrou, segurando seu pescoço até que ela mal pudesse respirar. Ela até disse aos policiais que achava que ia morrer.

A polícia diz que a mulher disse aos policiais que está em um relacionamento com Playboi Carti há 2 anos, mora com ele desde julho de 2022 e estava grávida de 14 semanas na época do suposto incidente em 1º de dezembro. 20.

A mulher disse aos policiais que queria falar com Playboi Carti sobre o bebê e uma conversa sobre um teste de paternidade levou a uma discussão, que ela afirma ter se transformado em um ataque físico. Ela disse à polícia que uma testemunha pulou para tentar separar a briga e, quando ela conseguiu escapar das garras de Carti, ela correu para o carro … onde ela afirma que ele a atacou novamente.

A suposta vítima disse aos policiais que Carti tentou puxá-la para fora do carro e colocou a mão sobre sua boca enquanto ela tentava usar o recurso SOS do veículo para chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, a polícia disse que a mulher tinha ferimentos visíveis no pescoço, tórax e costas.

Carrinho Playboi [real name: Jordan Carter] foi preso por agressão agravada.