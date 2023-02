Nancy Pelosi diz que nenhum republicano se desculpa pelas teorias da conspiração de Paul

Rep. Nancy Pelosi diz que não está ouvindo nem um pio do outro lado do corredor quando se trata de desculpas pelas teorias da conspiração republicana sobre o ataque a seu marido, Paulo Pelosi .

Recebemos o ex-presidente da Câmara na manhã de quarta-feira em DC logo após Presidente Biden O discurso do Estado da União – onde Pelosis estava na frente e no centro – e perguntou se alguém no GOP mostrou contrição por alimentar informações erradas sobre seu marido … especialmente após o brutal câmera corporal foi lançada .

Acontece que … ninguém, de acordo com NP – que também nos deu uma atualização sobre a recuperação de Paul em geral. Parece que as coisas estão melhorando e ele está quase do outro lado disso. Ele certamente parecia bem no SOTU … se aconchegando bono nos assentos da varanda.