Não tire a sua CNH em 2023 sem ler isto

Se você está interessado em se tornar um condutor, não tire a CNH em 2023 sem ler isto. Pode ser um grande benefício para você, caso se enquadre nos requisitos abaixo.

Saiba mais sobre a excelente notícia para tirar a CNH em 2023

O governo federal concede diversos benefícios com intuito de auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Afinal, já conta com projetos como Bolsa Família, tarifa sociais de energia elétrica, além de outros programas sociais.

E recentemente, implantou mais um projeto para a população de baixa renda. Se trata do programa CNH Social. Em suma, oferece gratuidade em todas as etapas do processo de tirar a Carteira Nacional de Habilitação.

Sendo assim, o estudante pode ir para as aulas de autoescola, realizar os exames teóricos e práticos, além de outros procedimentos, sem gastar nada com isso.

Então, no caso, você seja um cidadão que possui baixa renda e deseja ter uma carteira de motorista, você pode ser beneficiado pelo programa do governo com esta oportunidade.

Caso seja do seu interesse, acompanhe logo abaixo todas as informações a respeito de como funciona CNH social e quais são os requisitos para obtê-la. Assim, você conseguirá tirar a sua CNH em 2023.

Como é a CNH social e como tirar em 2023

A CNH social foi criada em 2011 para que pessoas de baixa renda consigam tirar a habilitação sem pagar as taxas que o Detran exige, como o Duda, por exemplo. Assim, ela consegue ampliar o acesso da população a ter a habilitação disponível.

Embora o benefício seja o mesmo, as condições podem variar de acordo com cada estado.

Por exemplo, em alguns lugares, somente a primeira via é gratuita. Enquanto em outros estado, a segunda via e até a mudança de categoria também são gratuitas.

Mas para que o candidato consiga receber esses benefícios, ele deve ter que cumprir alguns dos requisitos básicos.

É importante que o candidato tenha idade mínima de 18 anos. Além disso, a renda mensal não pode ultrapassar o valor de 2 salários mínimos. No caso de já ter completado o ensino médio, ele deve estar desempregado há mais de 12 meses. Ou se ainda for estudante, deve ser aluno de rede pública.

Para que você consiga tirar a sua CNH em 2023, deve ficar ciente de que a CNH social existe em apenas 18 estados do Brasil.

Então, 9 deles ficarão de fora. São eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe.

Como tirar regularmente a CNH em 2023?

Para que você consiga obter a sua CNH, você deve passar por 6 etapas fundamentais para se tornar um condutor.

Sendo assim, confira quais são os pré-requisitos, os prazos, as taxas e exames necessários para ficar por dentro de todas as informações para tirar a CNH.

Mesmo que você precisa passar por cerca de 6 etapas apenas na sua primeira, será exigida a aprovação nos exames de psicológico, adaptação física e mental. Além dos conhecimentos fundamentais do trânsito e da prática de direção veicular.

Os requisitos vocês já sabem que o candidato deve cumprir. Isto é, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade ou CPF e comprovante de residência.

Etapas para obter a CNH

É importante que o aspirante a condutor realize a inscrição para tirar a CNH. Aliás, isso pode ser feito online ou até mesmo presencialmente, na sede de departamento de trânsito. Para isso, ele deve pagar as taxas como o Duda, por exemplo.

O segundo passo para tirar a CNH é fazer os exames psicológicos e de aptidão física e mental. Eles também podem ser agendados diretamente em uma clínica por telefone, ou fazer a solicitação diretamente na sede do Detran.

Geralmente, o candidato não pode escolher o local do exame, mas, pode realizar o agendamento da melhor data e horário. Afinal, todo o encaminhamento é feito pelo próprio Detran.

O candidato também deverá fazer um curso teórico de legislação de trânsito com, no mínimo, 45 horas de aula. Ao fim das aulas, deve fazer a prova teórica e acertar, no mínimo, 70% das questões. Após isso, o aluno pode realizar as aulas práticas, e por fim, fazer o exame de direção veicular.

Então, sobre o curso de prática veicular, ele é de caráter obrigatório para que o candidato tenha aptidão na hora de manusear o carro. Sendo de categoria a ou categoria b, é necessário que o candidato realize no mínimo 20 horas de prática veicular em via pública, sendo 1 hora no período noturno.

Por fim, será feito o exame prático, que é definitivo para que o candidato conclua todas as etapas. Ali, a avaliação tem como intuito ter a capacidade de dirigir um veículo.