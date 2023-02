Nate Diaz critica Logan Paul por falar mal durante a luta Jake Paul-Tommy Fury: ‘Esse cara precisa de uma surra’

Nate Diaz conhece um influenciador que ele gostaria de colocar em suas mãos.

Durante a luta de boxe Jake Paul x Tommy Fury no domingo em Riad, Arábia Saudita, o irmão de Paul, Logan – que é igualmente famoso por suas façanhas no YouTube, bem como por suas aventuras em esportes de combate – recebeu um microfone ao vivo para uma entrevista entre as rodadas. Ele aproveitou a oportunidade para insultar Fury, o que atraiu a ira de Diaz depois.

Diaz compartilhou o vídeo do incidente e comentou a situação no Twitter.

“Esse cara precisa de uma surra”, escreveu Diaz. “E quem deixou a vadia mimada gritar merda desagradável durante a luta?

Jake acabou perdendo para a fúria por decisão dividida. Foi a primeira derrota de “The Problem Child”, que estava por 6 a 0 entrando na disputa com vitórias sobre as estrelas do MMA Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren em seu currículo. Ele discutiu abertamente a possibilidade de lutar contra Diaz após sua vitória sobre Silva em outubro passado.

Logan esteve envolvido em uma luta de boxe notável recentemente, tendo enfrentado o lendário Floyd Mayweather em uma luta de exibição de oito rounds em junho de 2021. Atualmente, ele assinou contrato com a WWE e deve fazer uma aparição no evento WrestleMania 39 da promoção, que ocorre em dois dias, 1º e 2 de abril.

Diaz recentemente se separou do UFC e os sinais indicam que ele entrará no mundo do boxe para sua próxima luta, embora ainda não se saiba se será contra algum dos irmãos Paul.