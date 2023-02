Nathan Griffith, da mãe adolescente, é preso por violência doméstica contra a namorada

Estrela de “Teen Mom” Nathan Griffith que tem um filho com Jenelle Evans foi preso por agressão doméstica após supostamente sufocar a namorada … TMZ descobriu.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, Delray Beach, a polícia da Flórida respondeu a uma chamada de distúrbio doméstico na sexta-feira do cunhado de Nathan, William … que alegou que Nathan disse a ele no telefone que ele “perdeu” – sufocou sua namorada e a arrastou escada acima.