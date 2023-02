Nationals evitam arbitragem com o outfielder Victor Robles

Tele Nacional de Washingtons evitou a arbitragem com outfielder Victor Roblesconcordando na segunda-feira com um contrato de um ano no valor $ 2.325.000 como parte de um acordo que inclui uma opção de clube para 2024.

Robles faria US$ 3,3 milhões em 2024 se a opção for exercida. Não há compra.

Robles é um dos poucos jogadores restantes da equipe campeã da World Series 2019 de Washington e o único jogador em posição restante da equipe titular da equipe durante essa corrida.

Um forte centro-campista defensivo que completa 26 anos em maio, Robles acertou 0,224 com seis home runs, 33 RBIs e 15 bases roubadas em 128 jogos na última temporada. Esses são seus maiores totais desde o ano da World Series.

Em 1.675 aparições em plate ao longo de 480 jogos da temporada regulartodos com os nacionais, Robles está atingindo 0,224 com uma porcentagem de base de 0,306.

Robes ganhos US$ 1,65 milhão no ano passado. Ele pediu US$ 2,6 milhões e recebeu uma oferta de US$ 2,3 milhões quando os lados trocaram propostas de salários de arbitragem em 13 de janeiro.

Ele é elegível para agência gratuita após a temporada de 2024.