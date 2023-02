Nativos americanos renovam protestos contra o mascote do Kansas City Chiefs

Tdois anos atrás como o Kansas City Chiefs estavam competindo pela segunda vitória consecutiva no Super Bowl em Tampa, Flórida, havia um grupo do lado de fora do Raymond James Stadium fazendo piquete para sua apresentação.

Americano nativo os manifestantes pediam a Chiefs deixarão seu nome, logotipo e sua marca registrada “canto de guerra” onde os fãs fazem um gesto de cortar a mão imitando o Tomahawk nativo americano. Eles até contrataram um avião para voar pela área. Antes do dia do jogo, havia duas petições online e outdoors de protesto erguidos em Kansas City.

Agora, enquanto os Chiefs voltam para Domingo do Super Bowl pela primeira vez em dois anos no Arizona, os manifestantes estarão lá novamente.

Arizona se reunirá contra mascotes nativos está planejando uma demonstração do lado de fora do State Farm Stadium, no subúrbio de Glendale, em Phoenix. Eles serão acompanhados em uma coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira em Phoenix por membros de grupos de defesa dos nativos de Kansas City.

As lutas contra a apropriação de culturas e imagens tribais vêm ocorrendo há décadas – não apenas com os Chiefs, mas com vários times de diferentes esportes. Os nativos americanos dizem que usar iconografia e palavras com conotações nativas os rebaixa e perpetua estereótipos racistas.

Os torcedores se sentiram mais encorajados nos últimos anos. Muitas equipes responderam anteriormente que os mascotes foram feitos para mostrar respeito às tribos. Mas o acerto de contas racial e os protestos de 2020 após o assassinato de George Floyd obrigou algumas franquias a fazer um exame de consciência. O time de beisebol do Cleveland Indians mudou oficialmente para Guardians em novembro de 2021. Eles também retiraram o chefe Wahoo, um logotipo que era uma caricatura de um índio-americano.

Faz um ano que o time de futebol americano de Washington foi eleito comandante. Essa mudança ocorreu após 18 meses de pressão para abandonar os Redskins, o que foi visto como uma calúnia racial.

Uma mulher toca tambor durante um “Comício Sem Honra ao Racismo”.LAPRESSE

Os Chiefs fizeram esforços para lidar com as preocupações sobre insensibilidades culturais que remontam a uma década, mas sempre param de alterar seu nome ou gestos e cânticos favoritos dos fãs. Em 2013, a equipe iniciou discussões com o Grupo de Trabalho da Comunidade Indígena Americana. Isso levou a convites para líderes espirituais e cerimoniais Cheyenne para participar de alguns jogos. Não foi até 2020 – quando a equipe de Washington decidiu mudar seu nome pela primeira vez – que os Chiefs emitiu uma proibição de torcedores vestindo cocares tribais, pintura de guerra e roupas no Estádio Arrowhead.

Eles também mudaram o tomahawk “cortar” com líderes de torcida usando o punho fechado em vez da palma da mão aberta. As organizações nativas americanas em Kansas City na época chamaram as mudanças de “risíveis”.

A franquia também fez questão de participar do American Indian Heritage Month, que acontece em novembro. Mais recentemente, eles postaram um vídeo com o long snapper James Winchester, um cidadão da Nação Choctaw de Oklahoma, e o pivô Creed Humphrey, que é da Nação Citizen Potawatomi.

Este protesto do Super Bowl está acontecendo em um estado onde um quarto da terra pertence aos nativos americanos. A NFL tem enfatizado suas colaborações com povos nativos e indígenas baseados no Arizona.

Lucinda Hinojos, que nasceu em Glendale e é de Apache e Yaqui descendência, tornou-se o primeiro artista nativo e chicana a fazer parceria com a NFL. Sua pintura é apresentada em todos os ingressos do Super Bowl e em toda a NFL Experience. Colin Denny, pesquisador da Universidade do Arizona e membro da Nação Navajo, foi escolhido para interpretar “America the Beautiful” durante o pré-show do jogo. Denny, que é surdo, usará a linguagem de sinais americana e a linguagem de sinais dos índios norte-americanos.