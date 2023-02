NBA Rising Stars Challenge 2023: hora de início e escalações

Pcamadas como Luka Doncic, Zion Williamson, Trae Young e Eu moro podem já ter conquistado uma vaga no All Star Game, mas outros jovens jogadores da NBA estrelarão o Rising Stars Challenge deste ano, que acontecerá na noite de sexta-feira.

A edição de 2023 do Jordan Rising Stars verá três ex-jogadores da NBA treinarem um time cada um em um minitorneio com Final de Elam com uma meta de pontuação final.

Quem são os treinadores das quatro equipes?

O Rising Stars Challenge incluirá quatro equipes, com NBA All-Stars Pau Gasol, Joakim Noah e Deron Williams liderando uma lista cada, enquanto o ex-sexto homem do ano Jason Terry estará no comando da equipe da G League.

Quais são as escalações do Rising Stars Challenge?

Em 7 de fevereiro, as três lendas da NBA recrutaram sete jogadores cada um de um grupo composto por novatos e alunos do segundo ano da NBA. Gasol tem a primeira escolha, escolhendo Paolo Bancheroenquanto Deron selecionado Franz Wagner e Noé pegou Evan Mobley com a escolha No.3.

Equipe Paulo : Paolo Banchero, Benedict Mathurin, Jaden Ivey, Scottie Barnes, Jose Alvarado, Keegan Murray, Andrew Nembhard

: Paolo Banchero, Benedict Mathurin, Jaden Ivey, Scottie Barnes, Jose Alvarado, Keegan Murray, Andrew Nembhard Equipe Deron : Franz Wagner, Jalen Green (lesionado), Alperen Sengun, Trey Murphy III, AJ Griffin, Bones Hyland, Walker Kessler, Ayo Dosunmu (substituto da lesão)

: Franz Wagner, Jalen Green (lesionado), Alperen Sengun, Trey Murphy III, AJ Griffin, Bones Hyland, Walker Kessler, Ayo Dosunmu (substituto da lesão) Equipe Joaquim : Evan Mobley, Josh Giddey, Jalen Williams, Jeremy Sochan, Quentin Grimes, Jabari Smith Jr., Jalen Duren (lesionado), Tari Eason (substituto da lesão)

: Evan Mobley, Josh Giddey, Jalen Williams, Jeremy Sochan, Quentin Grimes, Jabari Smith Jr., Jalen Duren (lesionado), Tari Eason (substituto da lesão) Equipe Jason: Sidy Cissoko (G League Ignite), Scoot Henderson (G League Ignite), Mojave King (G League Ignite), Kenneth Lofton Jr. (Memphis Hustle), Mac McClung (Deleware Blue Coats), Leonard Miller (G League Ignite), Scotty Pippen Jr. (South Bay Lakers)

O fim de semana do NBA All Star está programado para acontecer na Vivint Arena em Salt Lake City entre os dias 17 e 19 de fevereiro.