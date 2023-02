Necxt está EM BUSCA de novos colaboradores

A Necxt, empresa do grupo Stefanini, especializada em Customer Experience e Atendimento ao Cliente, está atrás de mais colaboradores para compor sua equipe de profissionais. Posto isso, vale a pena conferir a lista de oportunidades abaixo:

Analista de Monitoração Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de qualidade – Efetivo;

Atendente Bilíngue – Inglês – Campina Grande – PB – Efetivo;

Atendente Receptivo de Retenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente Receptivo SAC – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendimento Receptivo – Primeiros Socorros – (PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendimento Receptivo (Produto Bancário) – São Paulo – SP – Efetivo;

Instrutor de Treinamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Atendimento – São Jose dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Necxt e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Necxt, é válido destacar que a empresa oferece soluções para que seus clientes se comuniquem com os seus consumidores, trazendo maior proximidade, satisfação e escuta ativa.

Em outras palavras, com intuito de humanizar o digital, apresenta um time que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais de negócios e auxiliar os clientes no processo de relacionamento com consumidores, oferecendo as melhores experiências e garantindo jornadas personalizadas de ponta a ponta.

Por fim, diante de tantas opções de empresas, produtos e serviços disponíveis no mercado, além das mudanças constantes de consumo, a Necxt foca na experiência do cliente e se torna uma das grandes maneiras de destaque para a decisão de compra do consumidor.

