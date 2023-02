Netflix e La Liga fazem parceria para lançar os próximos documentários para a próxima temporada 2023-2024

A Netflix e a La Liga acabam de lançar o teaser da próxima série documental sobre times de futebol espanhóis. O teaser começou dramaticamente “Quando o jogo acaba, a história começa” para criar a primeira série de documentários esportivos para uma liga sediada na Espanha.

O projeto, que seguirá o Temporada de futebol 2023-24 em espanhol mostrará algumas situações interessantes sobre a vida de jogadores e dirigentes envolvidos em uma das mais importantes e aclamadas competições de futebol do mundo.

O formato será semelhante ao que a Netflix já criou com Fórmula 1chamado ‘Drive to Survive’, que tem sido um grande sucesso para a plataforma, pois oferece novos tipos de conteúdo para os fãs do automobilismo e tem despertado o interesse de quem está entrando no mundo das corridas.

A série La Liga está em pré-produção e tentará narrar os acontecimentos mais importantes da próxima temporada do futebol espanhol, além de dar um acompanhamento mais detalhado das grandes figuras que atuam na Espanha.

“Ele terá acesso exclusivo à competição e também buscará aquelas histórias mais pessoais de uma das ligas mais seguidas do mundo”, disse a Netflix em um comunicado.

O boom das documentações esportivas nas plataformas de streaming

Nos últimos anos, as séries relacionadas ao esporte tiveram grande popularidade no mundo, então parece uma combinação bem-sucedida para dar espaço para a La Liga, que tem dois dos times mais populares e vencedores do mundo: Real Madrid e Barcelona.

Além disso, Netflix já tem diferentes documentários esportivos, um deles dedicado ao dia-a-dia do FC Barcelona. O desafio para esta ocasião é ainda maior, pois vai acompanhar toda a liga e não apenas uma equipa ou jogador, nos seus diferentes objetivos: lutar pelo título, acesso às competições europeias, ou simplesmente manter a categoria.