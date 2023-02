Neymar caiu na maca em lágrimas: o alarme toca no PSG para o jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Paris Saint-Germain O atacante Neymar teve que deixar o campo em uma maca na partida contra o Campeonato Francês Lille. O brasileiro não conseguiu finalizar a partida, pois no início do segundo tempo e com PSG levando, teve que ser retirado em uma maca e com as mãos na cabeça, chorando…

Parece que seu tornozelo está novamente gravemente ferido, e novamente quando chega a Liga dos Campeões. PSG vai querer que Neymar assuma Bayern de Munique.

De salientar que durante o Mundial do Qatar, o brasileiro teve uma lesão grave no mesmo tornozelo. Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a fase de grupos.

Mais uma vez, está parecendo PSG terá uma tarefa ainda mais difícil na Liga dos Campeões. Eles perdem o empate contra os gigantes alemães por 1 a 0, depois de perder no Parc des Princes na primeira mão recente.