Neymar confirma ‘atmosfera ruim’ no vestiário do PSG

Neymar confirmou que se envolveu em uma discussão com assessor do PSG louis campos após a derrota do Paris Saint-Germain por 3 a 1 para o Mônaco na sexta-feira.

Na coletiva de imprensa antes do jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra Bayern de Muniqueo atacante brasileiro indicou que a conversa acalorada com Campos faz parte do futebol.

“Houve uma pequena discussão, não concordamos”, Neymar disse.

“Nós discutimos, mas isso acontece o tempo todo. Eu também brigo com minha namorada e ainda estamos juntos.

“O futebol não é só amor, às vezes brigamos para melhorar. É verdade que não temos estado bem e o PSG não está acostumado a perder.

“As discussões fazem parte do futebol e nos ajudaram a saber o que cada um pensa.

“É o meu sexto ano aqui e sempre há boatos, às vezes mal-intencionados. Não sei o que dizer, não sou responsável por isso.

“Sou atleta e essas coisas podem afetar um, mas não podemos lidar com tudo que sai. É um pouco triste porque isso deve ficar entre nós. Não deve sair, porque é [something that happens] dia a dia e temos que ficar juntos.

“Quando sai, a gente fica chateado. Mas é complicado saber como sai. Às vezes é verdade e às vezes não.”

Crise no PSG

PSG têm lutado em 2023, apenas alguns dias antes de sua derrota para Mônaco, foram eliminados da Coupe de France pelas mãos do Marselha. Neymar não soube explicar o motivo desses maus resultados.

“Não tenho explicação, sempre acontece em todos os clubes quando os resultados não são [good],” Ele continuou.

“Temos de estar unidos. Isso tem de nos fazer ver que temos de reagir. Sabemos que existem algumas falhas, mas queremos melhorar e pretendemos mostrar a melhor versão do PSG.”

lesão de Mbappé

Neymar também comentou Kylian Mbappérecuperação de lesão antes do duelo crucial em casa contra Bayern de Munique.

“Para nós ele é fundamental, é um jogador de classe mundial e sabemos de sua importância”, disse. Neymar observado.

“Com ele nos sentimos mais fortes e espero que ele possa jogar alguns minutos. Ele me disse que se sente bem”.